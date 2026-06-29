テクニカルポイント ドル円 10日線161.40円
163.01 エンベロープ1%上限（10日間）
162.19 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
161.78 現値
161.40 10日移動平均
161.04 一目均衡表・転換線
160.74 21日移動平均
160.35 一目均衡表・基準線
159.78 エンベロープ1%下限（10日間）
159.29 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
158.56 100日移動平均
158.11 一目均衡表・雲（上限）
157.88 一目均衡表・雲（下限）
156.54 200日移動平均
10日線の161.40円が目先のターゲット。
162.19 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
161.78 現値
161.40 10日移動平均
161.04 一目均衡表・転換線
160.74 21日移動平均
160.35 一目均衡表・基準線
159.78 エンベロープ1%下限（10日間）
159.29 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
158.56 100日移動平均
158.11 一目均衡表・雲（上限）
157.88 一目均衡表・雲（下限）
156.54 200日移動平均
10日線の161.40円が目先のターゲット。