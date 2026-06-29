163.01　エンベロープ1%上限（10日間）
162.19　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
161.78　現値
161.40　10日移動平均
161.04　一目均衡表・転換線
160.74　21日移動平均
160.35　一目均衡表・基準線
159.78　エンベロープ1%下限（10日間）
159.29　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
158.56　100日移動平均
158.11　一目均衡表・雲（上限）
157.88　一目均衡表・雲（下限）
156.54　200日移動平均

10日線の161.40円が目先のターゲット。