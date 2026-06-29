テクニカルポイント ドル円 10日線161.40円 テクニカルポイント ドル円 10日線161.40円

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163.01 エンベロープ1%上限（10日間）

162.19 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

161.78 現値

161.40 10日移動平均

161.04 一目均衡表・転換線

160.74 21日移動平均

160.35 一目均衡表・基準線

159.78 エンベロープ1%下限（10日間）

159.29 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）

158.56 100日移動平均

158.11 一目均衡表・雲（上限）

157.88 一目均衡表・雲（下限）

156.54 200日移動平均



10日線の161.40円が目先のターゲット。

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