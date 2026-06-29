皇室典範の改正をめぐり立憲民主党の水岡代表は、皇室に迎えた養子に男子が生まれた場合に、その子どもは皇位継承資格を持つとの認識を政府が示したことについて、“これまで議論されておらず、だまし討ちのような提示”だと批判しました。

皇族数の確保などに向けた皇室典範の改正をめぐり、木原官房長官は26日、養子に迎えた旧宮家の男系男子に男子が生まれた場合、その男子は皇位継承資格を持つことになるとの認識を示しました。

立憲民主党 水岡俊一 代表

「これまで何ら議論していないことをだまし討ちのように提示をする政府与党に怒りを禁じ得ません」

立憲民主党の水岡代表はこのように述べた上で、「政府の不誠実な対応によって、立法府と政府の信頼は大きく損なわれたと言わざるを得ない」と批判しました。

また、政府が自民党に皇室典範改正案を示し、事前に党内審査させていることに対しても、他の政府提出法案の手続きと何ら変わらないと指摘し、野党が主張する修正を認めないのであれば、与野党全体会議で議論してきたこれまでの手続きは意味を失うと問題視しました。