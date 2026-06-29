売れるＧが後場上げ幅を拡大、国際漢方研究所を株式取得と株式交換により完全子会社へ 売れるＧが後場上げ幅を拡大、国際漢方研究所を株式取得と株式交換により完全子会社へ

売れるネット広告社グループ<9235.T>が後場上げ幅を拡大している。午前１１時３５分ごろに、天然由来の漢方素材を原料とした健康飲料「美露仙寿」を主力商品とする健康食品・ＥＣ事業会社の国際漢方研究所（東京都千代田区）を株式取得と株式交換により完全子会社化すると発表しており、好材料視されている。



国際漢方研究所の発行済み株数４万６９１８株のうち、６月２９日付で２万２０７０株を取得し、残り２万４８４８株を株式交換により取得する。取得価額は約２億３０００万円。今回の完全子会社化により、売れるＧの「最強の売れるノウハウ」を活用した新規顧客獲得の強化や定期購入モデルの拡大によるストック収益の増加、ＳＮＳマーケティングやＳＥＯ・ＡＥＯ施策を活用した顧客層の拡大などを推進するほか、グループの売れる越境ＥＣ社との連携により、アジア市場を中心とした海外販売拡大を目指すとしている。



出所：MINKABU PRESS