ダイアモンド☆ユカイ、美輪明宏さんを追悼 「絶対うまくいくわよ」窮地を救った“夢の助言”と、生前譲り受けた“品”を公開
ロックシンガー・俳優のダイアモンド☆ユカイ（64）が28日、自身のブログを更新。今月20日に歌手で俳優の美輪明宏さんが91歳で亡くなったことを受け、夢の中に美輪さんが現れ、背中を押してくれたという神秘的なエピソードを明かした。
【写真】美輪明宏さんから生前譲り受けた“品”をまとうダイアモンド☆ユカイ
ユカイは「美輪明宏さんからのメッセージ」と題してブログを更新。今月20、21日に大宮ソニックシティで行われたコンサートを前に、緊張から体調を崩していたことを告白。そんなある夜、ユカイの夢の中に突然、美輪さんが現れたという。
夢の中で美輪さんは「貴方、私があげた赤い毛皮をコンサートで着なさいな 絶対うまくいくわよ」と語りかけてきた。その「赤い毛皮」とは、かつて番組で共演した際、美輪さん本人から「貴方に受け取ってほしいの」と直接譲り受けた、実際に舞台で身にまとっていた本物のコート。
ユカイは後になって知人から、自身のオーラの色が「赤」であることを知らされたといい、夢の中で美輪さんが赤い毛皮を勧めてくれたことに「不思議なご縁を感じずにはいられなかった」と振り返った。
ブログでは、美輪さんから譲り受けた鮮やかな赤い毛皮のコートを身にまとい、ステージで熱唱するユカイの生々しいライブ写真も公開された。ユカイは、混沌とする現代社会への憂いをにじませつつ、偉大な先輩へのリスペクトをこうつづっている。
「美輪明宏さんが生涯をかけて伝え続けてくださった『愛』と『美』、そして『平和』のメッセージを、これからも大切に胸に刻みながら生きていきたい」窮地を救ってくれたかのような夢の出来事を「コンサートへ向かう僕への最後のエールだったのかもしれない」と受け止め、「心より感謝を込めて。美輪明宏さんのご冥福を心よりお祈り申し上げます」と、哀悼の意を表して締めくくった。
【写真】美輪明宏さんから生前譲り受けた“品”をまとうダイアモンド☆ユカイ
ユカイは「美輪明宏さんからのメッセージ」と題してブログを更新。今月20、21日に大宮ソニックシティで行われたコンサートを前に、緊張から体調を崩していたことを告白。そんなある夜、ユカイの夢の中に突然、美輪さんが現れたという。
ユカイは後になって知人から、自身のオーラの色が「赤」であることを知らされたといい、夢の中で美輪さんが赤い毛皮を勧めてくれたことに「不思議なご縁を感じずにはいられなかった」と振り返った。
ブログでは、美輪さんから譲り受けた鮮やかな赤い毛皮のコートを身にまとい、ステージで熱唱するユカイの生々しいライブ写真も公開された。ユカイは、混沌とする現代社会への憂いをにじませつつ、偉大な先輩へのリスペクトをこうつづっている。
「美輪明宏さんが生涯をかけて伝え続けてくださった『愛』と『美』、そして『平和』のメッセージを、これからも大切に胸に刻みながら生きていきたい」窮地を救ってくれたかのような夢の出来事を「コンサートへ向かう僕への最後のエールだったのかもしれない」と受け止め、「心より感謝を込めて。美輪明宏さんのご冥福を心よりお祈り申し上げます」と、哀悼の意を表して締めくくった。