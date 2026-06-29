元テレビ朝日社員の玉川徹氏は29日、同局系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に生出演。FIFAワールドカップ2026（W杯）北中米大会の1次リーグで2大会ぶりの敗退を喫した韓国代表の洪明甫（ホン・ミョンボ）監督（57）が、辞任を発表し、李在明（イジェミョン）大統領が敗退を受け、SNSで洪明甫監督について「無能な人」などと叱責したことについて、「国の元首でありトップである人間がこんなことを言うというのは僕はどうかと思いますね」と

し「僕はこういうの許せないですね」と強い不快感をあらわにした。

番組では、李在明（イジェミョン）大統領はSNSで「無能な人を指揮官に選べば結果は火を見るより明らかです」などとし「W杯出場にも多くの子組みにの血税と国家的な支援が投入される。W杯での失敗は組織と人事の失敗によるもの。あっけにとられる出来事で国民のみなさまに深い失望を与えた点で誠に申し訳なく思います」などと発信したと紹介した。

玉川氏は「失望、残念はいいんですよ。だけど、国の元首でありトップである人間がこんなことを言うっていうのは、僕はどうかと思いますね」と不快感を隠さず。さらに、「ある意味お墨付きになっちゃうじゃないですか。誹謗中傷の。個人の責任になっちゃっているでしょ。『無能な指揮官を選べば』って。個人だけじゃないじゃないですか。みんなでやるスポーツなんだから」と怒りは収まらない。玉川氏は「僕はこういうの許せないですけどね。こういう風な発言するトップは」と声を荒らげて批判した。