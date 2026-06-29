マイメロディ＆クロミ×「ザボディショップ」コラボ第2弾！ “森の妖精”姿を描いたクレンジングバター発売へ
イギリス発のビューティブランド「THE BODY SHOP（ザ・ボディショップ）」は、7月16日（木）から、サンリオ人気キャラクターのマイメロディとクロミを起用したコラボ限定パッケージ第2弾を、全国の店舗と公式ECサイトで発売。先行して6月25日（木）より、予約受付を開始した。
【写真】20mLパッケージもかわいい！ コラボデザインのラインナップ
■第2弾は人気の「クレンジングバター」
今回コラボ第2弾として発売されるのは、ブランドの人気スキンケア製品「CA サンプチュアス クレンジングバター」に、かわいらしいマイメロディとクロミをあしらった数量限定のアイテム。
爽やかなブルーのコラボ限定パッケージには、“森の妖精”になったマイメロディ＆クロミが描かれており、「ザ・ボディショップ」の「あらゆるジェンダーや年代、肌タイプの人に、心地よく美しい毎日と豊かで持続可能な地球環境へとつながる変化をもたらすブランド」というメッセージが表現されている。
そして「CA サンプチュアス クレンジングバター」は、まるでバターのように体温でとろけてオイル状に変化するのが特徴。メイクや汚れをじんわり浮かせてさっと落とすバームタイプのクレンジング料が摩擦による肌への負担を減らすため、敏感に傾いた肌にもおすすめだという。
【写真】20mLパッケージもかわいい！ コラボデザインのラインナップ
■第2弾は人気の「クレンジングバター」
今回コラボ第2弾として発売されるのは、ブランドの人気スキンケア製品「CA サンプチュアス クレンジングバター」に、かわいらしいマイメロディとクロミをあしらった数量限定のアイテム。
そして「CA サンプチュアス クレンジングバター」は、まるでバターのように体温でとろけてオイル状に変化するのが特徴。メイクや汚れをじんわり浮かせてさっと落とすバームタイプのクレンジング料が摩擦による肌への負担を減らすため、敏感に傾いた肌にもおすすめだという。