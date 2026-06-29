「脳出血」の前兆は“あの行動”？ 家族が気づける4つのサイン【初期症状】

脳出血では、顔のゆがみや片側の手足の麻痺、急なふらつきなど、周囲からも気づきやすい身体症状が現れることがあります。また、会話がかみ合わない、反応が鈍くなるといった言動の変化も現れる場合があります。本人が異変を自覚していないケースも少なくないため、家族や周囲の方が「いつもと違う」と気づくことが早期受診につながる可能性があります。

監修医師：

伊藤 たえ（医師）

浜松医科大学医学部卒業。浜松医科大学医学部附属病院初期研修。東京都の総合病院脳神経外科、菅原脳神経外科クリニックなどを経て赤坂パークビル脳神経外科菅原クリニック東京脳ドックの院長に就任。日本脳神経外科学会専門医、日本脳卒中学会専門医、日本脳ドック学会認定医。

脳出血のサインとして現れやすい身体症状

脳出血では、頭痛や言葉の異常以外にも、周囲から見てわかりやすい身体症状が現れることがあります。本人が異変に気づいていない場合でも、家族や周囲が変化に気づくことで早期受診につながる可能性があります。

顔のゆがみ

顔の左右どちらかが下がる、口元がゆがむ、表情が左右非対称になるといった症状は、脳出血や脳梗塞でみられる代表的なサインです。

例えば、笑顔を作った際に片方の口角だけが下がる場合は注意が必要です。これは脳卒中の早期発見に用いられる「FAST」の「F（Face）」にも含まれています。FASTとは、以下を意味する脳卒中の早期発見のためのチェック方法です。

・Face（顔のゆがみ）

・Arm（腕の麻痺）

・Speech（言葉の異常）

・Time（すぐ救急要請）

片側の手足の麻痺

片側の腕や足に力が入りにくくなる症状も、重要なサインです。腕を上げ続けられない、片足を引きずるなどの症状が突然現れることがあります。

FASTでは「A（Arm）」にあたり、両腕を前に出した際に片方だけ下がる場合は脳卒中が疑われます。突然の麻痺は早急な受診が必要です。

急なふらつきや転倒

急なふらつきや転倒も、脳出血でみられることがあります。特に、小脳や脳幹に異常が起きると、バランスを取ることが難しくなる場合があります。

単なる加齢や疲労と思われやすい症状ですが、頭痛やしびれ、ろれつ障害などを伴う場合は注意が必要です。

視野障害や見えにくさ

視野の一部が欠ける、ものが二重に見える、急に見えにくくなるといった視覚異常が現れることもあります。これは、視覚に関わる脳の領域や神経が影響を受けるためです。

一時的に改善した場合でも、脳梗塞や脳出血などの可能性があるため、放置せず早めに医療機関へ相談することが大切です。

脳出血のサインとして現れる言動や行動の変化

脳出血では、身体症状だけでなく、言動や行動の変化として異常が現れることがあります。本人が自覚していない場合も多く、家族や周囲が「いつもと違う」と気づくことが大切です。

会話がかみ合わない

話しかけても的外れな返答をする、会話の内容がつながらない、言葉がうまく出てこないといった変化がみられることがあります。これは、言語機能に関わる脳の領域が影響を受けている可能性があります。

単なる疲労や加齢と思われることもありますが、突然現れた場合は注意が必要です。

反応が鈍くなる

呼びかけへの反応が遅い、動作が急にゆっくりになる、表情の変化が乏しくなるといった症状が現れることもあります。

脳出血では、脳機能の低下によって反応や行動に変化が出る場合があります。「急に様子がおかしい」と感じた場合は、慎重に様子を観察することが重要です。

突然ぼんやりする

急にぼんやりして反応が鈍くなる、視線が合わない、呼びかけへの反応が弱くなるといった症状は、意識障害の初期症状の可能性があります。

特に、急激な意識の変化は重症化のサインである場合もあり、速やかな救急対応が必要です。

普段と違う行動が増える

急に物を落とす、いつもできていた動作ができなくなる、不自然な行動が増えるといった変化が現れることもあります。

こうした症状は高齢者だけでなく若い世代でも起こる可能性があります。年齢に関係なく、「急な変化」がみられた場合は注意が必要です。

まとめ

脳出血の初期症状やサインは、日常的な身体の不調と似ていることも多く、見逃されてしまう場合があります。しかし、突然の激しい頭痛、片側の手足の麻痺やしびれ、ろれつ障害、意識の変化などは、脳出血や脳梗塞、くも膜下出血などの脳卒中でみられる重要なサインです。

特に、「いつもと違う」「急に症状が現れた」と感じた場合は注意が必要です。症状が一時的に改善した場合でも自己判断は避け、早めに医療機関へ相談しましょう。

また、脳出血は高血圧と深く関係しているため、日頃から血圧管理や生活習慣の見直しを行うことも大切です。万が一の異変に備え、危険な症状を正しく知っておくことが早期治療につながります。

参考文献

日本脳卒中学会「脳卒中とは」

日本脳卒中学会「脳卒中治療ガイドライン2021［改定2025］」

国立循環器病研究センター「脳卒中」

国立循環器病研究センター「高血圧」