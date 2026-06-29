米国・ＡＥＷと新日本プロレスの合同興行「Ｆｏｒｂｉｄｄｅｎ Ｄｏｏｒ（ＦＤ）」が２８日（日本時間２９日）にカリフォルニア州サンノゼで行われ、鷹木信悟（４３）が２０２４年大会以来２年ぶりの禁断マットで大暴れした。

この日は「Ｕｎｂｏｕｎｄ Ｃｏ．」の盟友ティタン（ＣＭＬＬ）とタッグを結成し、ヤングバックス（マット＆ニック・ジャクソン）、スカイチーム（ミスティコ＆マスカラ・ドラダ）と世界的な２チームを相手に３ＷＡＹタッグマッチに臨んだ。試合権が目まぐるしく入れ替わる一戦で、鷹木は躍動。パンピングボンバーを連発し会場を沸かせるも、結託した敵軍の４人からスーパーキックを顔面に突き刺されリング上に大の字になった。

それでも一進一退の攻防の中、ミスティコに狙いを定め連携技でティタンのフットスタンプをアシスト。しかしヤングバックスがカットに入り、３カウントとはならなかった。

粘る鷹木は、ドラダにラスト・オブ・ザ・ドラゴンを狙うが、マットとニックに、同時に顔面を蹴り抜かれＫＯ状態に。最後はティタンがヤング・バックスからメルツァードライバーでマットに突き刺され３カウントを献上した。

試合後、チームの敗北に鷹木は悔しげな表情を浮かべリングを後に。会場からは激闘を終えた３チームに惜しみない拍手が送られた。敗れはしたものの、確かな爪痕を残していた。