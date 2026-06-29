カブスの鈴木誠也外野手（３１）は２８日（日本時間２９日）敵地ミルウォーキーでのブルワーズ戦に「４番・ＤＨ」で先発出場し、延長１０回に左前２点適時打を放ち、５打数１安打２打点だった。打率２割６分２厘。チームは４―３で競り勝って２連勝。

勝負を決める一打を放ったのは延長１０回だった。３番ブッシュが押し出し四球を選んで２―１と勝ち越した二死満塁で５度目の打席が回ってきた。５番手の右腕クーネルのカウント３―１からの５球目、外角低めの９３・６マイル（約１５０・６キロ）のフォーシームを捉えて鋭いライナーで左前に弾き返した。２者が生還し、４―１とリードを広げた。１０回裏に２点を失っており、この一打が結果的に決勝打となった。

３試合連発は逃したが、３戦連続２打点をマーク。ナ・リーグ中地区首位との３連戦を２勝１敗で勝ち越す立役者となった。

２回先頭は右腕ウッドラフに３球三振。外角高めの９３・５マイル（約１５０．５キロ）のフォーシームにバットは空を切った。４回一死無走者は９１マイル（約１４６・５キロ）のカットボールを打って三ゴロ。７回先頭は２番手の左腕アシュビーの内角高めの９８・８マイル（約１５９キロ）のフォーシームに詰まらされて一飛。９回先頭は守護神メギルの真ん中低めの８９・５マイル（約１４４キロ））のナックルカーブに空振り三振だった。