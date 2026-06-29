◆米男子プロゴルフツアー トラベラーズ選手権 最終日（２８日、コネティカット州ＴＰＣリバーハイランズ＝６８４４ヤード、パー７０）

２２位で出た松山英樹（ＬＥＸＵＳ）は６バーディー、２ボギーの６６で回り、通算１４アンダーで１４位だった。ホールアウト後のＵ―ＮＥＸＴのインタビューで第一声、「成長のないゴルフをしています」と自虐を交え苦笑いで振り返った。

課題としてきたティーショットは安定し、４日間のフェアウェーキープ率は７５％で全体の１３位。「いいところもあるし、だいぶショット自体の内容も変わってきているなというところで、ずっと同じようなゴルフをしているので、成長していないなあと思いながら今日も回っていた」と口にした。

パッティングについては「ずっと悪くはないけど、ちょっとしたラインの読みのズレがあって入らないことが多い。このまま続けて辛抱強くやっていければ、いつか結果につながると信じてやっていきたい」と語り、次戦のメジャー最終戦、全英オープン（７月１６〜１９日、ロイヤルバークデールＧＣ）へ「このショットのいい状態を保ちつつ、全然違うゴルフが求められので、そこに向けて準備をしたい」と意気込んだ。

３３位から出た久常涼（ＳＢＳホールディングス）は４バーディー、２ボギーの６８で１０アンダーの３８位。６９のビクトル・ホブラン（ノルウェー）と６８のスコッティ・シェフラー（米国）が２１アンダーで並んだが、プレーオフは日没のためサスペンデッドとなった。