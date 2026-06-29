◆バレーボール ▽男子ネーションズリーグ（ＮＬ）１次リーグ第２週（２８日、フランス・オルレアン） 〇日本３―２（２８―３０、１９―２５、２５―１７、３５―３３、１５―１２）フランス●

１次リーグが行われ、世界ランク４位で２大会ぶりのメダルを狙う日本が、同７位で２４年パリ五輪連覇のフランスにアウェーで３―２のフルセット大逆転勝利を収めた。０―２の第３セット（Ｓ）から反撃し、２６日のイラン戦、２７日の米国戦（ともに３〇２）に続き、フルセットまで持ち込んだ。接戦の第４Ｓは３５―３３で取り切り、２―２の最終Ｓはマッチポイントから主軸の高橋藍がレフトからスパイクを決めて、激戦を勝ちきった。

石川祐希（ジラート）の２７得点に続くチーム２位の２０得点を挙げた藍は「声を出しすぎて、声がかれてしまったんですけど…とにかく勝つことだけを意識していた。昨日（２７日）の米国同様、フランスは間違いなく力がありますし、そこに勝っていくことが自分たちにとって本当に必要だった。今日勝つことの価値というのは、大きなポイントだと思っています」と声をからしながら、充実の表情で劇的勝利をかみしめた。

３日連続でフルセットまでもつれたタフな展開でも、日本の執念が勝った。大接戦となった第４Ｓ。３３―３３の競り合いでセッター・深津英臣は、アウトサイドヒッター（ＯＨ）石川主将に連続で託し、石川が思いを込めてスパイクを強烈に決めた。このセットを取り切ると、最終Ｓはライトからオポジットの宮浦健人（名古屋）、レフトから石川、ミドルブロッカー（ＭＢ）エバデダン・ラリー（大阪Ｂ）のスパイクが決まり、長いラリーも藍やリベロ・山本智大（大阪Ｂ）懸命につないで劇的勝利をつかんだ。

藍は「３日間、フルセットを戦い切れて、なおかつ勝つことができたので、成長できた１週間だったと思います。チームに置かれている立場、責任がある。３日目で体力的にきついところはあったけど、そこは言い訳にできない。五輪など、勝負がかかった試合でもこういったコンディションで戦わなければいけない試合は出てくる。３日目のパフォーマンスは、ミスも少し多かった反省点はありますけど、チームとして勝ち切れたところが本当に大きかったと思います」と成長に実感を込めた。

唯一の開幕８連勝で首位をキープ。勢いそのまま次はいよいよ第３週の大阪大会（７月１５日〜１９日、Ａｓｕｅアリーナ大阪）に乗り込む。「応援してくれている皆さんの声援が届いています。間違いなくいい状況で大阪ラウンドを迎えることができますし、準備が整っているので、日本で調整して、強い日本代表を見せられるように戦っていきたい」とホームの大声援を思い浮かべ、さらに気合を入れていた。