「あの大会は、今もずっと忘れられないですね」

【超激レア画像】「今とはまるで別人」「可愛すぎる！」10代の“あどけない”鈴木彩艶、「ギャップがすごい」私服姿、スウェーデン戦で見せた“神セーブ”も…この記事の写真を一気に見る

鈴木彩艶（23）が言うあの大会とは、2024年のアジアカップのことである。

カタールW杯をベスト16で終え、チームをビルドアップさせていく途上での大きな大会で、鈴木は日本代表の正GKの座を任された。だが、イラク戦でクロスを弾くも中途半端になって相手FWの頭に当たり、先制点を許すなど、不安定な守備を露呈した。



©JMPA

SNSで誹謗中傷殺到、差別的発言まで出る事態に

GKに求められる安定感を欠き、SNSでは誹謗中傷が飛び交い、差別発言が出るなど鈴木を取り巻く環境が混沌とした。

鈴木は「SNSを通じて（差別的発言を）受けました。そこに負けるつもりはない。結果で見返してやろうという気持ちです」と気持ちを強く持ってプレーに集中した。

だが、チームはベスト8でイランに2-1で敗れた。鈴木は全5試合に出場し、ミスも絡んで8失点。批判が集中し、SNSでは代表GK失格とまで評された。

「自分がゲームを壊すようなシーンが多く、何もできなかった大会でした。代表でプレーするっていう難しさを改めて感じました。また、この場所に戻って来られるように、やり続けるしかないと思っています」

鈴木にとって、初めてともいえる大きな挫折だった。

ガーナ人の父、日本人の母のもとアメリカで生まれ→浦和で育った子ども時代

ガーナ人の父、日本人の母のもと、鈴木はアメリカで生まれ、埼玉県の浦和で育った。5歳の時に兄の影響を受けてサッカーを始めた。GKになったのは幼少期から身長が高く、その高さを活かすためでもあったが、当時はフィールドプレイヤーになるための技術、能力が足りなかったからでもあったという。

母親は、「自立」という教育理念から、早くから自分のことは自分でやらせていた。

自分のスパイクは自分で磨き、ユニフォームは自分で洗濯をさせていた。食欲は旺盛でみるみるうちに体が大きくなり、浦和アカデミーで頭角を表した。浦和の守護神である西川周作から「スケールがでかい、とんでもないGK」と大絶賛された。

鈴木は浦和ユース在籍中、16歳5か月11日のクラブ最年少でプロ契約を結んだ。その後も、18歳ながら飛び級で東京五輪を戦うU24日本代表に選出され、森保一監督からも将来性と可能性を高く評価されていた。

そうして迎えたのが、アジアカップだった。

優しいがゆえにプレー中、厳しい声で注意ができなかった

大きな批判を浴びて傷心の鈴木をフォローしたのが西川だった。「彼が全ての試合に出て、ゴールを守り続けたということに意味がある」と今後の飛躍を期待するエールを送った。

その頃の鈴木は、潜在能力は高いが、それが十分に発揮できていない状態だった。課題とされていたのが、気の優しさがプレーに出てしまうという点だった。

子どもの頃から繊細で、人に気配り、目配りができる子だった。それは周囲から信頼される要因のひとつになるが、優しいがゆえにプレー中、厳しい声でなかなか注意ができなかった。

GKとして指示を出すことはできるが、リーダーシップを執るという部分が足りなかった。プレーはすごいのに気が優しい。ヒーローとしての二面性は合わせ持っているのだが、サッカー選手としては物足りなさがあったのだ。

セリエAのパルマに移籍→劇的に成長したワケ

何かを変えなければならない。

鈴木がGKとしての能力を高め、自信を得るために移籍先として選んだのが、イタリア・セリエAだった。セリエAは、カテナチオと呼ばれた強固な守備が持ち味だった時代から今も、GKのレベルが非常に高い。2024年7月、ベルギーのシント・トロイデンからパルマ・カルチョ1913に移籍した。

ここから鈴木はGKとしての質を上げていった。

劇的に変わったのは、ミスを犯した時の気持ちの切り替え方だった。ミスを犯した時、それをどのように受け入れるか、を考えた。ミスを100%避けることはできないし、ミスをして落ち込んでいても試合はやってくる。ミスを経験にして成長することでチームに還元していけばいい。

鬼の形相でチームメイトを叱り飛ばすことも…

ミスは“成長の素”と考えられるようになると肝が据わり、いい意味でミスを怖がらなくなった。チームメイトの背後から大きな声で指示を出し、ときには鬼の形相でチームメイトを叱り飛ばすシーンも見られるようになった。試合に出続けることでGKとしてのリズムが生まれるようになり、感覚が研ぎ澄まされ、調子が上がっていった。

もともと技術や身体能力は高かった。

そこに気持ちの部分が追いついてきて、鈴木はパルマでも日本代表でも自他ともに認める正GKになった。すると、周囲をアッと驚かせるプレーを見せるようになった。印象的だったのは、2025年10月、アウェイのジェノア戦だ。至近距離で相手のヘディングシュートを右手1本で止めた。これぞ彩艶とも言えるシーンだった。

日々、GKとして自信を深めていたが、冷や水をかけられるような出来事が起きた。

「非常に痛かった」ACミラン戦で骨折し、日本に帰国

25年11月、ACミラン戦で左手の舟状骨を骨折したのだ。「非常に痛かった」と鈴木が語っていたように、少し動かしただけでも痛みが出るやっかいな骨折だ。日本に2か月ほど戻り、手術とリハビリを行った。幸いだったのは、怪我がW杯イヤーではなかったことだった。

もし、怪我が今年の2月や3月に起きていたら、W杯出場が微妙となり、三笘薫や遠藤航のように代表から姿を消すという最悪の事態に陥っていたかもしれない。鈴木は順調に回復し、3月13日のトリノ戦でフル出場を果たし、ピッチに帰って来た。

北中米W杯のメンバー発表は、イタリアの自宅で聞いた。

アジアカップからずっと背番号1をつけ、いろいろあったが、最後まで守護神の番号を守った。

スウェーデン戦で終盤に好セーブを見せ、勝ち点1をもたらした

「名前を呼ばれた時はホッとしました。海外で3年間プレーしましたし、代表としてはアジアカップを経験してアジア予選も戦ってきて、いいところも悪いところも経験してきた。その大きな区切りとして、このワールドカップが集大成になります。チームの結果が1番ですが、個人としてもいいパフォーマンスを発揮したい」

W杯、初戦のオランダ戦は開始早々にスーパーセーブを見せ、その後は2失点で抑え、引き分けで貴重な勝ち点1を得た。チュニジア戦は、ほとんど危ないシーンがないなか、しっかりとゴールマウスに鍵をかけ、完封勝利に貢献した。

スウェーデン戦では終盤に好セーブを見せ、勝ち点1をもたらした。グループリーグ3試合、鈴木は常に堂々としたプレーを見せ、好セーブでチームを救った。2年前、ミスをして気持ちをうまく切り替えられず、“ビビッていた”鈴木はもういない。

「僕の夢は、世界で一番のGKになること。チャンピオンズリーグでも、もちろんW杯でも1番になりたいと思っています」

家族が見守る中、自身が生まれたアメリカの地で、名声を掴むことになりそうだ。

（佐藤 俊）