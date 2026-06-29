契約書に記されたわずか1行の条項が、一人の選手の運命を劇的に変えるとしたら、あなたはどう感じるだろうか。

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少年時代「落ちこぼれ」と呼ばれた塩貝健人（21）。慶應義塾大学を休学して欧州へ渡り、瞬く間にサッカーW杯日本代表へと上り詰めた。 その鮮やかなステップアップの裏には、代理人が仕掛けた緻密な「違約金交渉」の駆け引きがあった。

ドイツの大手代理人事務所「Sports360」に所属する龍後昌弥氏の著書『最強の代理人 欧州最前線の代理人が日本サッカーを強くする』（KADOKAWA）より一部を抜粋して紹介する。（全2回の1回目／2回目につづく）



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異例のキャリアを歩んできた塩貝選手

このような「違約金の設定」が実ったのが、2026年1月の塩貝健人選手のボルフスブルク移籍でした。

塩貝選手は異例のキャリアを歩んでいる選手です。

彼の歩みは、日本の育成年代においても極めて異例なものでした。

塩貝選手は東京都出身で、横浜FCジュニアユース時代は海外遠征メンバーから外れるような“落ちこぼれ”でした。

しかし、國學院大學久我山高校にて、ボディービルダーでもある父から筋力トレーニングを習って急激に足が速くなります。

高校3年生のときに初めて高校選手権に出場すると一気にブレイクし、高校選抜に選出。選抜のドイツ遠征でも活躍し、欧州クラブのスカウトの間で「あいつは誰だ？」と話題になりました。

そして、国内ではJリーグクラブによる争奪戦が勃発します。

ただし、すでに慶應義塾大学への進学が決まっていたため、即プロ入りとはなりませんでした。

塩貝選手は大学卒業を優先して、それまでは日本国内に留まるというのがもっぱらの噂だったのです。

欧州クラブからも注目される存在

2024年1月、大学1年生だった塩貝選手は横浜F・マリノスと加入内定の契約をかわし、JFA・Jリーグ特別指定選手に認定されます。

特別指定とは高校や大学、ユースに在籍しながらJリーグに出場できる制度です。給料は出ませんが、選手はプロの舞台をいち早く経験できます。

その後、Uー19日本代表にも選ばれており、欧州クラブからも注目される存在になっていました。

日本の代理人だったら、誰もが契約したいと思う選手だったでしょう。実際、日本にある大手代理人事務所のほぼすべてからアプローチされていたようです。

そんな中、僕のもとにドイツのクラブから「塩貝選手へオファー」したいという相談が届きました。2024年8月の話です。

塩貝選手との面識はゼロ。連絡先も知りません。

そこで、伝手を介してオファーがあることを伝えました。

このまま日本にいて良いのかという迷い

塩貝選手とやりとりして感じたのは、欧州移籍へ気持ちが傾きかけていたということ。

塩貝選手は2024年6月にUー19日本代表としてフランスの国際大会、モーリスレベロトーナメント（旧トゥーロン国際大会）に参加して、初戦でUー19イタリア代表相手にハットトリックを決めるなど大暴れしました。

しかし、本人は競争環境の違いを痛感し、このまま日本にいて良いのかという迷いが生まれたのです。

「正式なオファーがあるなら検討したい」

塩貝選手ははっきりとそう言いました。

面識なしから始まった慶應ボーイの電撃移籍

代理人の仕事は、選手の選択肢を増やすことです。

「塩貝が大学卒業まで日本にいるという噂はもはや正しくない」

多くの欧州クラブが塩貝選手に興味を持っていることを知っていたので、懇意にしているスポーツダイレクター（SD）やテクニカルダイレクター（TD）にメッセージを送りました。

そのうちの一人が、オランダ1部・NECナイメヘンのカルロス・アルバースTDです。

カルロスはフローニンゲン時代にスカウト責任者として堂安律選手を、AZアルクマール時代にスカウト責任者として菅原由勢選手を、現在のNECナイメヘンでTDとして小川航基選手、佐野航大選手を獲得してきた日本通です。

すべての選手が活躍しており、欧州サッカー界の中で特別な目を持っている人です。カルロスからすぐに興奮した声で電話がかかってきました。

「すぐに正式オファーを出す！」

その言葉どおり、2時間後に正式オファーのレターが送られてきました。経営陣から信頼されているカルロスだからこそできた異例の速さです。

カルロスの電光石火のオファーが、塩貝選手の心を動かします。

最終的な決定までにいろいろありましたが、それはあらためてあとの章で触れたいと思います。

2024年8月28日、塩貝選手のNECナイメヘン入団が発表されました。慶應大学を休学しての欧州挑戦です。

相手の「裏」をかいた違約金交渉

僕がカルロスとの交渉で徹底的にこだわったのは、違約金を盛り込むことでした。当然ながらカルロスとしては違約金を入れたくありません。

一方、僕は選手のステップアップをしやすくするために絶対に盛り込みたい。互いに譲らず、主張は平行線をたどりました。

そこで僕が提案したのは950万ユーロという一見高額に見える違約金設定でした。当時、NECナイメヘンから移籍金950万ユーロ以上で他クラブへ旅立った選手は一人もおらず、500万ユーロが過去最高の移籍金でした。カルロスたちにとっても未知の金額です。

「いくら才能ある若手とはいえ、さすがにその金額を払うクラブは出てこないだろう」

彼らはそう感じたはずです。

現にカルロスは、塩貝選手が移籍したあとのインタビューで「まさかその違約金が行使されるとは思っていなかった」と認めていました。

そのような流れで塩貝選手の契約書に違約金を盛り込むことができたのです。

この違約金設定が、のちに大きな意味を持ちます。

塩貝選手はたくさんの壁にぶつかりながらもそのたびに乗り越え、驚異的なスピードで結果を出し続けました。

そして2026年1月、ドイツ1部のボルフスブルクからオファーが届いたのです。

そのときNECナイメヘンはオランダリーグで4位につけていました。2位になればチャンピオンズリーグ（CL）出場権が得られ、3位になればCL予選への出場権が得られます。クラブ史上初のCL出場権獲得に向け、カルロスたちは塩貝選手の売却を拒否する意向でした。

選手の未来を左右する違約金

どんなに選手がステップアップを望んでも、彼らが最優先するのはクラブの歴史を築くことでした。

しかし、すべてに勝るのが違約金なのです。

すでに書いたように、違約金を満額払うクラブが現れたら抗うことはできません。2026年1月20日、ボルフスブルクが満額を用意したことにより、塩貝選手のボルフスブルク移籍が決定しました。

ヨーロッパではイングランドのプレミアリーグ、スペインのラ・リーガ、ドイツのブンデスリーガ、イタリアのセリエA、フランスのリーグ・アンが5大リーグと呼ばれています。

日本代表の森保一監督は塩貝選手がリスクを冒して5大リーグへ挑戦したことを評価し、2026年3月に初めて日本代表へ招集しました。

森保監督はメンバー発表記者会見で次のように説明しました。

「ボルフスブルクに移籍してからの活躍の度合いは、前所属チームのときのほうがインパクトはあるかもしれません。ただ、我々は常々5大リーグでプレーすることを目標にしてほしいと話してきました。彼はW杯に向けて、さらにチャレンジして自分自身を高めようとしている。日本代表チームの監督として、一人の日本人指導者として、高みを目指してチャレンジして舞台を変えてステップアップしているところを評価したいと思いました」

もしNECナイメヘンに留まっていたら、日本代表に招集されなかったかもしれません。

違約金の条項は契約書の中ではわずか1行です。その1行が選手の未来を左右するのです。

※本記事は『最強の代理人 欧州最前線の代理人が日本サッカーを強くする』（KADOKAWA）を一部抜粋・再編集したものです。

〈久保建英から「5大リーグでやれるでしょ」と連絡が…“破格オファー”断りフランス移籍→MVPに輝いた日本代表・瀬古歩夢26歳が“お金より大事にしたもの”〉へ続く

（龍後 昌弥／Webオリジナル（外部転載））