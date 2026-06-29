〈「落ちこぼれ」と呼ばれた“慶應ボーイ”塩貝健人21歳は、なぜW杯日本代表に選ばれたのか？ 森保監督が評価した「5大リーグ挑戦」までの大逆転人生〉から続く

選手にとって、移籍金が発生する場合としない場合、どちらが有利な条件を引き出せるか想像がつくだろうか。

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高額な移籍金は時に選手の価値を証明するが、一方で「フリー」という立場が、理想の環境や破格の年俸を勝ち取るための最大の武器になることもある。

瀬古歩夢（26）が選んだのは、目先の好条件よりも、サッカーW杯を見据えた「5大リーグ」への飽くなき挑戦であった。その決断を支えた、代理人と選手の強い信頼関係と戦略の裏側とは？

ドイツの大手代理人事務所「Sports360」に所属する龍後昌弥氏の著書『最強の代理人 欧州最前線の代理人が日本サッカーを強くする』（KADOKAWA）より一部を抜粋して紹介する。（全2回の2回目／1回目からつづく）



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移籍金ありの入団と、移籍金なしの入団

さて、移籍金ありで入団する場合と、移籍金なしで入団する場合、どちらが選手の年俸が高くなると思いますか？

もちろんケースバイケースですし、移籍金の金額にもよるのですが、一般論として年俸が高くなるのは後者。いわゆるフリートランスファーの場合です。

移籍金がない場合、獲得する側のクラブとしてはコストが浮くので、それを選手に還元して年俸を高くするという考え方です。

サインフィー（サイン報酬）という制度もあります。いわゆる契約金です。これも移籍金がかからない分、選手に還元するというものです。契約を延長した際に払われることもあります。

グラスホッパーとの契約を満了した瀬古歩夢選手

2025年夏、瀬古歩夢選手はフリーの状態で移籍市場を迎えました。約3年半在籍したスイス1部グラスホッパー・クラブ・チューリッヒとの契約を満了したからです。

グラスホッパーでの最後の12カ月間には、グラスホッパーのGMから何度も連絡がきました。

「うちで1年だけでも延長しないか？ いくら払ったら残ってくれるんだ？ 選手は何が気に入らないんだ？」と。

不用意に相手のプライドを傷つけて、クラブ側に「だったらもう使わないよ」と思わせてもいけないので、連絡がくる度に「瀬古選手は自分自身のことよりも、今は降格争いしているチームの結果にフォーカスしている」などと伝え、丁寧かつ角の立たないコミュニケーションを心がけました。

最後には、アメリカのオーナーサイドからも「どうしたら残ってくれるのか」と改めて聞かれましたが、丁重に断りました。

5大リーグではないクラブから破格のオファー

すでに書いたように、違約金がかからないのでフリーの選手は年俸が高くなる傾向があります。

フリーで逃したくないグラスホッパーが最後まで粘ったように、瀬古選手も例外ではありませんでした。

2025年6月、5大リーグではないヨーロッパのあるクラブから破格のオファーが届きました。上位リーグの強豪です。

かなりの好条件ですから、瀬古選手も真剣に検討していました。

ただ、どんなに年俸が良くても、森保監督が求める5大リーグではありません。瀬古選手は日本代表の仲間に意見を聞いてみたいと考え、久保建英選手に連絡したそうです。

久保選手はこうアドバイスしたと言います。

「日本代表で一緒にやっていて、歩夢のレベルの高さを感じる。そのオファーをくれたクラブより、5大リーグでやれるでしょ」

瀬古選手は僕にこう言いました。

「やっぱり5大リーグにこだわりたい。5大リーグのどこかに放り込んでくれさえすれば絶対にやれるから」

ルアーブルへの入団

瀬古選手は破格のオファーを断る決断を下しました。

代理人視点に立つと、瀬古選手が「スポーツ360」のネットワーク力を信じてくれたということでもあります。

僕は事務所のメンバーと共に、5大リーグのクラブ状況を再度調べ上げ、センターバックを探しているチームにコンタクトをかけました。

数日も経たないうちに、フランス担当のメンバーが「フランス1部のルアーブルがフリーで獲得できるセンターバックを探している、そこに瀬古選手をリストアップしている」という情報を入手します。

すぐに選手とオンラインミーティングを設定すると、ルアーブルのディディエ・ディガール監督もミーティングにきました。

監督は「技術の高さ、フィードの能力、複数のポジションをできることも評価している。主軸になってやってほしい」と瀬古選手を口説きました。

瀬古選手には中東からもたくさんの問い合わせがきていましたが、そのようなオファーには一瞥もくれず、2025年7月、ルアーブルへの入団を即決しました。

そして、W杯まで残り1年という中での人生をかけた挑戦。代理人として瀬古選手の“男気”を感じました。

新境地を開きクラブ月間MVPに

ルアーブルでは初戦はセンターバックで出ると、2試合目からはボランチで起用されるようになりました。瀬古選手自身は最初、センターバックで出たいと言っていましたが、監督から「攻守の要になってくれ」と言われます。

すると、持ち前のカバーリング能力とパスの展開力を存分に発揮して新境地を開き、2025年10月にはサポーター投票によるクラブ月間MVPに選ばれました。

2026年1月から本職のセンターバックに戻ると、同月に再びクラブ月間MVPに選ばれています。

2024年10月以降、東アジアEー1サッカー選手権といった国内組のみの活動を除き、瀬古選手はすべての日本代表の活動で招集されています。

有言実行の瀬古選手

代表ではセンターバックでの出場が主ですが、今年のパフォーマンスを見るかぎり、ボランチのほうが将来を見据えると適しているかもしれません。

鋭い読みで相手のチャンスの芽を潰し、攻撃では正確なくさびのパスとフィードでチャンスメイクしていく。瀬古選手自身がそのポテンシャルを最大限発揮し、存在価値を高めていっています。そしてW杯で活躍し、さらにステップアップしていってほしいところです。

「5大リーグに放り込んでくれたら絶対にやれる」

まさに有言実行。

瀬古選手は本心でそう言っていましたし、“男気”を武器に道を切り拓いています。

※本記事は『最強の代理人 欧州最前線の代理人が日本サッカーを強くする』（KADOKAWA）を一部抜粋・再編集したものです。

（龍後 昌弥／Webオリジナル（外部転載））