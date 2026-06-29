平日のランチをお得に！新宿で3,000円以下のランチビュッフェ3選。和食からエスニックまで
◆平日のランチをお得に！新宿で3,000円以下のランチビュッフェ3選。和食からエスニックまで
友人や離れて暮らす家族、恋人とのランチには、アクセス良好でショッピングやエンタメも充実している新宿がぴったり。今回は、新宿で平日3,000円以下で楽しめるランチビュッフェを厳選してご紹介。
和食、イタリアン、エスニックとジャンルが異なる3軒だから、あなた好みのお店が見つかるはず。親しい人との楽しいランチタイムに、ぜひビュッフェを選んでみて。
◆隠れ房 新宿店
都会の喧騒を忘れる隠れ家で、手作り和食に癒される
新宿駅東口から徒歩3分、にぎやかな繁華街のビルの7階に位置する「隠れ房 新宿店」は、熟練の料理人が手がける本格創作和食のお店。「大人の遊び場」をテーマに、かまくらのような個室や円形テーブル囲むソファ席、洗練されたカウンターなどさまざま。シーン問わず利用しやすいうえ、集合しやすい立地なのもうれしい。
こちらの平日ランチでは、日替わりで約30種類の和食が並ぶビュッフェを開催。「若鶏の唐揚げ」や「生姜焼き」、「白身魚のフライ」といったメインメニューから、「切干大根」や「根菜きんぴら」「和風ナムル」などのヘルシーな副菜、「杏仁豆富」や「ゆずゼリー」のデザートまでずらり。多彩なメニューが揃うから、がっつりパワーチャージするのはもちろん、優しい和食で体を癒すのもおすすめ。さらにソフトドリンクも飲み放題で好きなだけいただけるから、2時間制のプランを選んで、ゆったりじっくり、食事とおしゃべりを楽しもう。
【ランチブッフェ】本格手作り和食ブッフェなど約30種+ソフトドリンク飲み放題(平日限定・2時間制)
店舗名：隠れ房 新宿店
住所：東京都新宿区新宿3-15-11 アドホック新宿ビル7F
提供期間：通年
料金：2,000円
※税・サ込
◆PIZZA SALVATORE CUOMO & BAR 新宿
焼きたてピッツァにデザート！陽気なお店で本格イタリアンを
新宿駅から高アクセスの「PIZZA SALVATORE CUOMO & BAR 新宿」。ナポリピッツァを日本に広めたサルヴァトーレ・クオモ氏がプロデュースするピッツェリアで、ピッツァはもちろんさまざまな本格イタリアンが堪能できる。店内は、ピッツァ窯を備えたオープンキッチンの活気や、陽気で明るい雰囲気が魅力的。地下1階にありながら天井が高く開放的なので、のびのびと食事の時間を過ごせそう。
予約必須、行列ができるほど人気のランチビュッフェは、特製ドレッシングでいただく新鮮野菜たっぷりのサラダや「シーフードドリア」「メカジキのエスカベッシュ」といった前菜のほかに、ピッツァやシェフ特製パスタがラインナップ。ピッツァは3種類ほどが焼きたてで提供されるのがうれしいポイント。また、パティシエ特製のデザートや季節のフルーツもバリエーション豊か。見た目もかわいいから写真映えすること間違いなし。小ぶりなので、ぜひ食べ比べて。
季節のフルーツ×贅沢イタリアンランチブッフェ+カフェフリー(平日限定)
店舗名：PIZZA SALVATORE CUOMO & BAR 新宿
住所：東京都新宿区西新宿1-26-2 新宿野村ビル B1F
提供期間：2026年1月5日（月）〜
料金：大人3,000円、子ども（3歳〜10歳）1,800円
※税・サ込
◆アジア×エスニックダイニング 新宿ランブータン
アジアの国々の味が一堂に会す、魅惑のエスニックビュッフェ
本場のシェフが腕を振るう、タイ料理をはじめとするアジアンエスニック料理のお店「アジア×エスニックダイニング 新宿ランブータン」。新宿駅徒歩1分、地下道から直結のビル7階でアクセスが便利なのも魅力的。店内に一歩足を踏み入れると、ハイセンスで異国情緒あふれるインテリアに囲まれ、まるでアジアンリゾートを旅しているかのような気分に。カジュアルながらも落ち着いたムードなので、恋人や友人とリラックスして利用できそう。
お昼は大きなビュッフェ台が設置され、王様のような贅沢を味わえる食べ放題を開催。名物は「自分で作る麺コーナー」で、麺やトッピングを選んでオリジナルの1杯をカスタマイズでき、最近人気の麻辣湯もいただける。また、抗酸化作用やデトックス効果が期待できるスープも注目で、内側から美を育めそう。ほかにも、サラダや冷菜、炒め物、天心、ご飯メニュー、デザートなど合わせて40種以上を用意。スパイスと野菜をふんだんに使用しているので、健康や美容へ意識が高い人に特におすすめ。
【平日】王様のランチビュッフェ+デトックスウォーターなど
店舗名：アジア×エスニックダイニング 新宿ランブータン
住所：東京都新宿区新宿3-26-13 中村屋ビル7階
提供期間：〜2026年8月31日（月）
料金：2,450円
※税・サ込
友人や離れて暮らす家族、恋人とのランチには、アクセス良好でショッピングやエンタメも充実している新宿がぴったり。今回は、新宿で平日3,000円以下で楽しめるランチビュッフェを厳選してご紹介。
和食、イタリアン、エスニックとジャンルが異なる3軒だから、あなた好みのお店が見つかるはず。親しい人との楽しいランチタイムに、ぜひビュッフェを選んでみて。
都会の喧騒を忘れる隠れ家で、手作り和食に癒される
新宿駅東口から徒歩3分、にぎやかな繁華街のビルの7階に位置する「隠れ房 新宿店」は、熟練の料理人が手がける本格創作和食のお店。「大人の遊び場」をテーマに、かまくらのような個室や円形テーブル囲むソファ席、洗練されたカウンターなどさまざま。シーン問わず利用しやすいうえ、集合しやすい立地なのもうれしい。
こちらの平日ランチでは、日替わりで約30種類の和食が並ぶビュッフェを開催。「若鶏の唐揚げ」や「生姜焼き」、「白身魚のフライ」といったメインメニューから、「切干大根」や「根菜きんぴら」「和風ナムル」などのヘルシーな副菜、「杏仁豆富」や「ゆずゼリー」のデザートまでずらり。多彩なメニューが揃うから、がっつりパワーチャージするのはもちろん、優しい和食で体を癒すのもおすすめ。さらにソフトドリンクも飲み放題で好きなだけいただけるから、2時間制のプランを選んで、ゆったりじっくり、食事とおしゃべりを楽しもう。
【ランチブッフェ】本格手作り和食ブッフェなど約30種+ソフトドリンク飲み放題(平日限定・2時間制)
店舗名：隠れ房 新宿店
住所：東京都新宿区新宿3-15-11 アドホック新宿ビル7F
提供期間：通年
料金：2,000円
※税・サ込
◆PIZZA SALVATORE CUOMO & BAR 新宿
焼きたてピッツァにデザート！陽気なお店で本格イタリアンを
新宿駅から高アクセスの「PIZZA SALVATORE CUOMO & BAR 新宿」。ナポリピッツァを日本に広めたサルヴァトーレ・クオモ氏がプロデュースするピッツェリアで、ピッツァはもちろんさまざまな本格イタリアンが堪能できる。店内は、ピッツァ窯を備えたオープンキッチンの活気や、陽気で明るい雰囲気が魅力的。地下1階にありながら天井が高く開放的なので、のびのびと食事の時間を過ごせそう。
予約必須、行列ができるほど人気のランチビュッフェは、特製ドレッシングでいただく新鮮野菜たっぷりのサラダや「シーフードドリア」「メカジキのエスカベッシュ」といった前菜のほかに、ピッツァやシェフ特製パスタがラインナップ。ピッツァは3種類ほどが焼きたてで提供されるのがうれしいポイント。また、パティシエ特製のデザートや季節のフルーツもバリエーション豊か。見た目もかわいいから写真映えすること間違いなし。小ぶりなので、ぜひ食べ比べて。
季節のフルーツ×贅沢イタリアンランチブッフェ+カフェフリー(平日限定)
店舗名：PIZZA SALVATORE CUOMO & BAR 新宿
住所：東京都新宿区西新宿1-26-2 新宿野村ビル B1F
提供期間：2026年1月5日（月）〜
料金：大人3,000円、子ども（3歳〜10歳）1,800円
※税・サ込
◆アジア×エスニックダイニング 新宿ランブータン
アジアの国々の味が一堂に会す、魅惑のエスニックビュッフェ
本場のシェフが腕を振るう、タイ料理をはじめとするアジアンエスニック料理のお店「アジア×エスニックダイニング 新宿ランブータン」。新宿駅徒歩1分、地下道から直結のビル7階でアクセスが便利なのも魅力的。店内に一歩足を踏み入れると、ハイセンスで異国情緒あふれるインテリアに囲まれ、まるでアジアンリゾートを旅しているかのような気分に。カジュアルながらも落ち着いたムードなので、恋人や友人とリラックスして利用できそう。
お昼は大きなビュッフェ台が設置され、王様のような贅沢を味わえる食べ放題を開催。名物は「自分で作る麺コーナー」で、麺やトッピングを選んでオリジナルの1杯をカスタマイズでき、最近人気の麻辣湯もいただける。また、抗酸化作用やデトックス効果が期待できるスープも注目で、内側から美を育めそう。ほかにも、サラダや冷菜、炒め物、天心、ご飯メニュー、デザートなど合わせて40種以上を用意。スパイスと野菜をふんだんに使用しているので、健康や美容へ意識が高い人に特におすすめ。
【平日】王様のランチビュッフェ+デトックスウォーターなど
店舗名：アジア×エスニックダイニング 新宿ランブータン
住所：東京都新宿区新宿3-26-13 中村屋ビル7階
提供期間：〜2026年8月31日（月）
料金：2,450円
※税・サ込