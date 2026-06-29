リーガロイヤルホテル大阪から「桃アフタヌーンティー」が登場。リボン付きのミニパフェや愛らしいスイーツに心がときめく
◆リーガロイヤルホテル大阪から「桃アフタヌーンティー」が登場。リボン付きのミニパフェや愛らしいスイーツに心がときめく
※画像のプレートは2名分のイメージです
リーガロイヤルホテル大阪 ヴィニェット コレクションの「メインラウンジ」にて、夏を彩る桃が主役の「桃アフタヌーンティー」を開催。期間は2026年7月1日（水）から8月31日（月）まで。
ジューシーな果実感を堪能できるパフェや涼やかなグラスデザート、桃をかたどったムースなど、ビジュアルもキュートなスイーツが勢揃い。限定モクテルとともに優雅な時間を過ごして。
贅沢な桃を堪能！リボンをあしらった主役級ミニパフェ
まず注目したいのは、ジューシーな桃を贅沢に使用し、グラスいっぱいにあしらった「桃のミニパフェ」。
リボン型のチュイールを飾ったキュートな見た目は、写真を撮りたくなること間違いなし！
爽やかな酸味のフランボワーズソースや桃のジュレを重ねていて、多彩な味わいを楽しめるのもうれしい。
愛らしいビジュアルにもきゅんとする、桃尽くしのスイーツたち
ティースタンドをかわいらしいピンク色で彩るのは、ジューシーな桃をふんだんに使用した桃尽くしのスイーツたち。
桃の果実感を楽しめる「桃のタルトレット」やグラスケーキの「桃のヴェリーヌ」をはじめ、まるで桃のような見た目も愛らしい「桃のムース」、「桃のブッセ」がラインナップ。
さらに「桃のモンブラン」や「桃のクッキーサンド」、「桃のフィナンシェ」など、さまざまなスタイルで桃の魅力を味わい尽くせる。
限定モクテルやジューシーな桃ワインでより優雅なひとときを
このアフタヌーンティーに合わせて、期間限定で登場するオリジナルモクテル「MOMOmojito（モモモヒート）」も要チェック。コンペティションで優勝したバーテンダー、池上祐子氏が考案したもので、桃の甘みとレモンの酸味、ジンジャーエールの爽快感が楽しめる、夏にぴったりの1杯。
また、オプションでオーダーできる桃のワイン「フジクレール クラノオト 桃」は、山梨県産白桃を100％使用。果実そのものを思わせるジューシーな味わいとやさしい甘み、芳醇な香りが広がる。
桃の甘く華やかな香りに包まれる、特別な時間を過ごして。
◆アフタヌーンティーの会場は？
四季折々の美しい景色とともに優雅なアフタヌーンティータイム
半世紀以上の伝統を培ってきたリーガロイヤルホテル大阪 ヴィニェット コレクション。1階にある「メインラウンジ」は天井が高く開放的で、モダンなデザインの空間には和の伝統美が息づいている。ガラス一面に映る四季折々の景色を前に、香り高い紅茶とともにパティシエ自慢のスイーツたちを楽しんで。
※画像のプレートは2名分のイメージです
リーガロイヤルホテル大阪 ヴィニェット コレクションの「メインラウンジ」にて、夏を彩る桃が主役の「桃アフタヌーンティー」を開催。期間は2026年7月1日（水）から8月31日（月）まで。
ジューシーな果実感を堪能できるパフェや涼やかなグラスデザート、桃をかたどったムースなど、ビジュアルもキュートなスイーツが勢揃い。限定モクテルとともに優雅な時間を過ごして。
贅沢な桃を堪能！リボンをあしらった主役級ミニパフェ
まず注目したいのは、ジューシーな桃を贅沢に使用し、グラスいっぱいにあしらった「桃のミニパフェ」。
リボン型のチュイールを飾ったキュートな見た目は、写真を撮りたくなること間違いなし！
爽やかな酸味のフランボワーズソースや桃のジュレを重ねていて、多彩な味わいを楽しめるのもうれしい。
愛らしいビジュアルにもきゅんとする、桃尽くしのスイーツたち
ティースタンドをかわいらしいピンク色で彩るのは、ジューシーな桃をふんだんに使用した桃尽くしのスイーツたち。
桃の果実感を楽しめる「桃のタルトレット」やグラスケーキの「桃のヴェリーヌ」をはじめ、まるで桃のような見た目も愛らしい「桃のムース」、「桃のブッセ」がラインナップ。
さらに「桃のモンブラン」や「桃のクッキーサンド」、「桃のフィナンシェ」など、さまざまなスタイルで桃の魅力を味わい尽くせる。
限定モクテルやジューシーな桃ワインでより優雅なひとときを
このアフタヌーンティーに合わせて、期間限定で登場するオリジナルモクテル「MOMOmojito（モモモヒート）」も要チェック。コンペティションで優勝したバーテンダー、池上祐子氏が考案したもので、桃の甘みとレモンの酸味、ジンジャーエールの爽快感が楽しめる、夏にぴったりの1杯。
また、オプションでオーダーできる桃のワイン「フジクレール クラノオト 桃」は、山梨県産白桃を100％使用。果実そのものを思わせるジューシーな味わいとやさしい甘み、芳醇な香りが広がる。
桃の甘く華やかな香りに包まれる、特別な時間を過ごして。
◆アフタヌーンティーの会場は？
四季折々の美しい景色とともに優雅なアフタヌーンティータイム
半世紀以上の伝統を培ってきたリーガロイヤルホテル大阪 ヴィニェット コレクション。1階にある「メインラウンジ」は天井が高く開放的で、モダンなデザインの空間には和の伝統美が息づいている。ガラス一面に映る四季折々の景色を前に、香り高い紅茶とともにパティシエ自慢のスイーツたちを楽しんで。