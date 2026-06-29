熱々を堪能！10種以上の点心が食べ放題のビュッフェ3選。小籠包や餃子が好きなだけ楽しめる、東京・横浜の中華ビュッフェを厳選
◆熱々を堪能！10種以上の点心が食べ放題のビュッフェ3選。小籠包や餃子が好きなだけ楽しめる、東京・横浜の中華ビュッフェを厳選
熱々の点心を心ゆくまで味わいたいなら、飲茶ビュッフェが最適！ 今回は、10種以上の点心が食べ放題で楽しめるレストランを厳選してご紹介。
小籠包や焼売といった定番から、創作点心まで好きなだけ堪能できるお店をピックアップ。できたての点心を口いっぱいにほおばるひとときは、まさに極上のご褒美。友人との会話も弾むおしゃれな店内で、贅沢な中華体験をかなえよう。
この記事の要約レポート
・10種以上の本格点心が心ゆくまで楽しめる、おすすめの飲茶ビュッフェ3選を厳選
・重慶茶樓：四川料理の老舗が手がける平日限定オーダービュッフェ。点心をはじめ80種以上のメニューから、自分好みの組み合わせで好きなだけ
・望水楼上野店：異国情緒あふれるラグジュアリーな空間で楽しむオーダービュッフェ。小籠包やエビ蒸し餃子などの点心に加え、フカヒレスープなど豪華メニューも食べ放題
・ChinaDining羽龍：木の温もりに包まれたモダンな空間で味わう創作中華。個々皿で提供されるコース仕立ての料理に、小籠包やフカヒレ餃子など12種類の点心食べ放題付き
◆重慶茶樓（元町・中華街）
多彩なメニューに心躍る。四川料理の老舗で楽しむオーダービュッフェ
元町・中華街駅より徒歩2分。落ち着いたトーンのインテリアで統一された「重慶茶樓」は、気負わずリラックスして過ごせる飲茶専門店。
こちらでいただけるオーダービュッフェは、四川料理や麻婆豆腐をはじめ、なんと80種類以上のメニューが食べ放題に！ 色鮮やかな手作り点心は見た目も華やかで、定番の小籠包やエビ焼売、特製春巻きまで多彩なラインナップ。どれから食べようか迷ってしまう時間さえも、楽しいひとときになりそう。
豊富なデザートまで網羅されているので、お気に入りの1皿が見つかるはず。乾杯ドリンクや飲み放題など、シーンやメンバーに合わせてドリンクを組み合わせられるのもうれしいポイント。
【80種オーダー式バイキング】四川料理や麻婆豆腐等食べ放題
店舗名：重慶茶樓
住所：神奈川県横浜市中区山下町185
提供期間：通年
料金：大人 平日4,500円〜／土日祝5,000円〜、小学生2,500円、3歳以上の未就学児1,300円、幼児（0〜3歳）無料
※税・サ込
◆望水楼 上野店（上野）
異国情緒漂うラグジュアリー空間で、点心や豪華中華を心ゆくまで
京成上野駅から徒歩1分。一歩足を踏み入れると、異国情緒あふれるラグジュアリーな空間が広がる「望水楼 上野店」。半個室やソファ席も完備されているため、ゆっくりと会話を楽しみたい集まりにもぴったり。
こちらのビュッフェでは、まず運ばれてくる前菜やフカヒレスープを味わったあと、温菜からデザートまで種類豊富なラインナップをオーダー式で好きなだけ堪能できる。
小籠包やエビ蒸し餃子、愛らしいパンダまんといった点心のほか、エビチリなどの中華の名品も食べ放題という贅沢さ。まるで海外へショートトリップしたかのような、非日常のひとときを満喫して。
【豪華オーダービュッフェ】豊富なラインナップをすきなだけ+カフェフリー
店舗名：望水楼 上野店
住所：東京都台東区上野2-14-30 ライオンズマンション上野山下 2F
提供期間：通年
料金：大人 7,500円
※税・サ込
◆China Dining 羽龍（東銀座）
ナチュラルモダンな空間で味わう、12種の飲茶ビュッフェと創作中華
東銀座駅より徒歩4分、木の温もりを活かしたモダンなインテリアが印象的な「China Dining 羽龍」。中華料理店とは思えないほどナチュラルで洗練された空間は、おしゃれな女子会にも最適。
こちらでは、前菜や酸辣湯、デザートなどの全6皿に、12種類の点心食べ放題が付いたコースが人気。小籠包や焼き餃子といった定番から、ほうれん草の水餃子やごま団子まで、見た目にも華やかな飲茶メニューを心ゆくまでオーダー可能。
伝統と独創性が融合した創作中華を少しずつ、たくさん味わえるのがこのコースの醍醐味。果実酒やワイン、紹興酒など充実の飲み放題ドリンクとともに、心満たされるひとときを過ごして。
点心12種の飲茶ビュッフェ付き×主菜や食事など全6皿+生ビール含む2時間飲み放題+メッセージプレート
店舗名：China Dining 羽龍
住所：東京都中央区銀座7-15-5 共同ビルB1F
提供期間：通年
料金：大人 6,000円
※税・サ込
熱々の点心を心ゆくまで味わいたいなら、飲茶ビュッフェが最適！ 今回は、10種以上の点心が食べ放題で楽しめるレストランを厳選してご紹介。
小籠包や焼売といった定番から、創作点心まで好きなだけ堪能できるお店をピックアップ。できたての点心を口いっぱいにほおばるひとときは、まさに極上のご褒美。友人との会話も弾むおしゃれな店内で、贅沢な中華体験をかなえよう。
・10種以上の本格点心が心ゆくまで楽しめる、おすすめの飲茶ビュッフェ3選を厳選
・重慶茶樓：四川料理の老舗が手がける平日限定オーダービュッフェ。点心をはじめ80種以上のメニューから、自分好みの組み合わせで好きなだけ
・望水楼上野店：異国情緒あふれるラグジュアリーな空間で楽しむオーダービュッフェ。小籠包やエビ蒸し餃子などの点心に加え、フカヒレスープなど豪華メニューも食べ放題
・ChinaDining羽龍：木の温もりに包まれたモダンな空間で味わう創作中華。個々皿で提供されるコース仕立ての料理に、小籠包やフカヒレ餃子など12種類の点心食べ放題付き
◆重慶茶樓（元町・中華街）
多彩なメニューに心躍る。四川料理の老舗で楽しむオーダービュッフェ
元町・中華街駅より徒歩2分。落ち着いたトーンのインテリアで統一された「重慶茶樓」は、気負わずリラックスして過ごせる飲茶専門店。
こちらでいただけるオーダービュッフェは、四川料理や麻婆豆腐をはじめ、なんと80種類以上のメニューが食べ放題に！ 色鮮やかな手作り点心は見た目も華やかで、定番の小籠包やエビ焼売、特製春巻きまで多彩なラインナップ。どれから食べようか迷ってしまう時間さえも、楽しいひとときになりそう。
豊富なデザートまで網羅されているので、お気に入りの1皿が見つかるはず。乾杯ドリンクや飲み放題など、シーンやメンバーに合わせてドリンクを組み合わせられるのもうれしいポイント。
【80種オーダー式バイキング】四川料理や麻婆豆腐等食べ放題
店舗名：重慶茶樓
住所：神奈川県横浜市中区山下町185
提供期間：通年
料金：大人 平日4,500円〜／土日祝5,000円〜、小学生2,500円、3歳以上の未就学児1,300円、幼児（0〜3歳）無料
※税・サ込
◆望水楼 上野店（上野）
異国情緒漂うラグジュアリー空間で、点心や豪華中華を心ゆくまで
京成上野駅から徒歩1分。一歩足を踏み入れると、異国情緒あふれるラグジュアリーな空間が広がる「望水楼 上野店」。半個室やソファ席も完備されているため、ゆっくりと会話を楽しみたい集まりにもぴったり。
こちらのビュッフェでは、まず運ばれてくる前菜やフカヒレスープを味わったあと、温菜からデザートまで種類豊富なラインナップをオーダー式で好きなだけ堪能できる。
小籠包やエビ蒸し餃子、愛らしいパンダまんといった点心のほか、エビチリなどの中華の名品も食べ放題という贅沢さ。まるで海外へショートトリップしたかのような、非日常のひとときを満喫して。
【豪華オーダービュッフェ】豊富なラインナップをすきなだけ+カフェフリー
店舗名：望水楼 上野店
住所：東京都台東区上野2-14-30 ライオンズマンション上野山下 2F
提供期間：通年
料金：大人 7,500円
※税・サ込
◆China Dining 羽龍（東銀座）
ナチュラルモダンな空間で味わう、12種の飲茶ビュッフェと創作中華
東銀座駅より徒歩4分、木の温もりを活かしたモダンなインテリアが印象的な「China Dining 羽龍」。中華料理店とは思えないほどナチュラルで洗練された空間は、おしゃれな女子会にも最適。
こちらでは、前菜や酸辣湯、デザートなどの全6皿に、12種類の点心食べ放題が付いたコースが人気。小籠包や焼き餃子といった定番から、ほうれん草の水餃子やごま団子まで、見た目にも華やかな飲茶メニューを心ゆくまでオーダー可能。
伝統と独創性が融合した創作中華を少しずつ、たくさん味わえるのがこのコースの醍醐味。果実酒やワイン、紹興酒など充実の飲み放題ドリンクとともに、心満たされるひとときを過ごして。
点心12種の飲茶ビュッフェ付き×主菜や食事など全6皿+生ビール含む2時間飲み放題+メッセージプレート
店舗名：China Dining 羽龍
住所：東京都中央区銀座7-15-5 共同ビルB1F
提供期間：通年
料金：大人 6,000円
※税・サ込