より多様に、開かれた場所へ 「喫茶店」の変化
◆より多様に、開かれた場所へ 「喫茶店」の変化
時代を超えて愛され続ける東京の喫茶店の変遷を知り、今まさに喫茶文化を継承する人たちに光を当てるべく、2000軒以上の純喫茶を訪ねた難波里奈さんにお話を聞きました。
世代や国籍を超えて
「喫茶店」はみんなのものに
家や学校、職場でもない、別の居場所。私は学生時代から昭和の影響を色濃く残すものに夢中になり、当時の文化遺産でもある純喫茶の空間を、日替わりの自分の部屋として楽しむようになりました。まさに、サード・プレイスなんです。
喫茶店は店主の方の情熱が爆発している宝箱のようなもの。全国に約6万、東京には約6000の喫茶店があると言われています。東京は街並みやお店の移り変わりのスピードが速い地域です。建物の老朽化や再開発による立ち退き、家賃の高騰の問題もあり、やむを得ず閉店する喫茶店も多くありました。今も残る老舗は、時代に応じて変化する努力を続けてきた名喫茶ばかりです。
喫茶店の歴史に大きな影響を与えたのが、スマートフォンの登場。昭和の時代によく見られた、店内に設置された電話を使って待ち合わせをするシーンは、スマートフォンの普及によりほぼ見られなくなりました。
また、2020年の東京オリンピックを機にした法改正により、喫煙可能なお店も減りました。このように、喫茶店の歴史は社会情勢と密接に連係しています。そのニーズに柔軟に対応しつつお店の伝統を守ることが、今後の課題かもしれません。
純喫茶は数年前から若い世代の間でもブームです。彼らは昭和時代の喫茶店の姿を知らず、懐かしいという気持ちはありません。新しく素敵な場所と文化に出会う感覚です。
今、喫茶店という空間には、大きく分けて、昭和から通う世代、小さい頃に見聞きし懐かしさを感じる世代、喫茶店自体に初めて訪れる若い世代、と3世代のお客さんが同時に来店しています。さらに、外国人観光客からも大人気。先日、浅草の駅から離れた喫茶店で、外国人グループが開店待ちをしていて驚きました。スマホで写真撮影も手軽になり、SNSの普及で情報の伝達もスムーズになり、世界中から喫茶店の情報にアクセスしやすくなったことが理由でしょう。現在、東京の喫茶店は年齢、性別、国籍問わず、コーヒー1杯で自分の時間が過ごせる、よりフラットな場所になっています。
最近は2代目、3代目と、次の代に引き継がれる喫茶店も増えています。なかには、お子さんや親族など身近にいらした方が、純喫茶ブームをきっかけに先代の仕事の素晴らしさを再確認し、ほかの仕事を辞めて家業に戻るケースも。一方で血縁がない従業員や常連客、外部の飲食店関係者が引き継いだ店が増えたのも興味深いです。そのほか、さまざまな名店で働いてエッセンスを吸収した店主による「喫茶閃光」のような新しいタイプも登場しています。
当時は一面からとらえられていた喫茶店という文化に、若い世代や海外からの観光客をはじめ、多様な人たちがさまざまな角度から光を当て、それぞれに新しい魅力を発見している時代です。そんな追い風の中で、店主の方々にはお体に気を付けて、できるだけ長く続けてほしいですね。今の人気が、今後も喫茶店が残り続けるための力になるはずです。
◆店の歴史と喫茶文化を遺す人
左／齋藤園佳さん 右上／茶房武蔵野文庫の入り口 右下／カレーライス1,350円、レモンクリームソーダ880円
店を継いだ“縁”をつなぐ
守り伝えたい変わらぬ味
1985年に初代オーナーが吉祥寺の地に開業した喫茶店。2024年、後継者不在により廃業の危機にあったこの歴史ある店を、当時近隣でコーヒー店を経営していた現オーナーの齋藤さんが事業承継のかたちで受け継ぎました。常連のお客さんから掛けられた「お店を継いでくれてよかったよ」という温かい言葉になん度も救われたと言います。創業当時から変わらないレシピで作られている、名物のカレーは必食。
茶房武蔵野文庫
さぼう むさしのぶんこ
TEL.0422-22-9107
住所／東京都武蔵野市吉祥寺本町2-13-4
左／大野貢一さん、多香子さん、美枝子さん、先代の勝弘さん、一二三さん 右上／トロントの入り口 右下／オムライス1,400円
人々の日常の中にいつも
家族3代で営む喫茶店
先代の勝弘さん、一二三さんが1965年にオープンしたこの店を、息子の貢一さん、その妹の多香子さんが当時の仕事を辞めて継いだのは、お2人が20代半ばの頃だったそう。町内の集まりや催しで使われることも多いという店内には、地域に住む常連客やお昼休憩のサラリーマンが日常的に集います。今では先代のお孫さんたちがお店を手伝うこともあるそう。家族3世代で大切な喫茶店を今日も守り、営んでいます。
トロント
TEL.03-3876-0680
住所／東京都台東区入谷1-6-16 松田ビル1F
左／白鳥忠光さん 右上／欧風菓子 白鳥の外観 右下／シュークリーム380円
“変わらない”を続けていく
地域に根差した洋菓子店
1966年創業の洋菓子店を、2代目の忠光さんがお父様から引き継いだのは、14年ほど前のこと。2階がパーラーで3階が厨房になっており、1階のショーケースには手作りの洋菓子がずらり。「元祖！板橋のいっぴん」に選ばれたバウムクーヘンや、白鳥のようなフォルムが美しいシュークリームは、創業当時から変わらない味。材料へのこだわりや“手間を惜しまない”という先代の教えが、今も変わらず受け継がれています。
欧風菓子 白鳥
おうふうがし しらとり
TEL.03-3958-4425
住所／東京都板橋区弥生町31-15
左／三輪徳子さん 右上／カフェ トロワバグの入り口 右下／サバと野菜のカレーパン（コーヒーセット）1,600円
愛する神保町と喫茶文化を
この先も守っていくために
1976年創業の喫茶店を、先代であったお母様の体調不良をきっかけに30代で継ぐことになった徳子さん。5年ほどの間お母様とともに店に立ち、レシピだけでなく店を営む人間としての心構えを間近で学ぶことができたのは、かけがえのない経験だったと語ります。創業当時から変わらない内装やネルドリップ珈琲の深い味わいを守りながらも、喫茶文化を遺すため近隣店舗との連携や、新メニューの開発にも取り組みます。
カフェ トロワバグ
TEL.03-3294-8597
住所／東京都千代田区神田神保町1-12-1 富田ビルB1F
案内人・難波里奈
ブログ「純喫茶コレクション」から始まり、純喫茶にまつわる書籍は16冊。今年4月の『純喫茶ランチ』に続き、6月には『純喫茶とあまいもの 東京編』を発売
時代を超えて愛され続ける東京の喫茶店の変遷を知り、今まさに喫茶文化を継承する人たちに光を当てるべく、2000軒以上の純喫茶を訪ねた難波里奈さんにお話を聞きました。
世代や国籍を超えて
「喫茶店」はみんなのものに
家や学校、職場でもない、別の居場所。私は学生時代から昭和の影響を色濃く残すものに夢中になり、当時の文化遺産でもある純喫茶の空間を、日替わりの自分の部屋として楽しむようになりました。まさに、サード・プレイスなんです。
喫茶店の歴史に大きな影響を与えたのが、スマートフォンの登場。昭和の時代によく見られた、店内に設置された電話を使って待ち合わせをするシーンは、スマートフォンの普及によりほぼ見られなくなりました。
また、2020年の東京オリンピックを機にした法改正により、喫煙可能なお店も減りました。このように、喫茶店の歴史は社会情勢と密接に連係しています。そのニーズに柔軟に対応しつつお店の伝統を守ることが、今後の課題かもしれません。
純喫茶は数年前から若い世代の間でもブームです。彼らは昭和時代の喫茶店の姿を知らず、懐かしいという気持ちはありません。新しく素敵な場所と文化に出会う感覚です。
今、喫茶店という空間には、大きく分けて、昭和から通う世代、小さい頃に見聞きし懐かしさを感じる世代、喫茶店自体に初めて訪れる若い世代、と3世代のお客さんが同時に来店しています。さらに、外国人観光客からも大人気。先日、浅草の駅から離れた喫茶店で、外国人グループが開店待ちをしていて驚きました。スマホで写真撮影も手軽になり、SNSの普及で情報の伝達もスムーズになり、世界中から喫茶店の情報にアクセスしやすくなったことが理由でしょう。現在、東京の喫茶店は年齢、性別、国籍問わず、コーヒー1杯で自分の時間が過ごせる、よりフラットな場所になっています。
最近は2代目、3代目と、次の代に引き継がれる喫茶店も増えています。なかには、お子さんや親族など身近にいらした方が、純喫茶ブームをきっかけに先代の仕事の素晴らしさを再確認し、ほかの仕事を辞めて家業に戻るケースも。一方で血縁がない従業員や常連客、外部の飲食店関係者が引き継いだ店が増えたのも興味深いです。そのほか、さまざまな名店で働いてエッセンスを吸収した店主による「喫茶閃光」のような新しいタイプも登場しています。
当時は一面からとらえられていた喫茶店という文化に、若い世代や海外からの観光客をはじめ、多様な人たちがさまざまな角度から光を当て、それぞれに新しい魅力を発見している時代です。そんな追い風の中で、店主の方々にはお体に気を付けて、できるだけ長く続けてほしいですね。今の人気が、今後も喫茶店が残り続けるための力になるはずです。
◆店の歴史と喫茶文化を遺す人
左／齋藤園佳さん 右上／茶房武蔵野文庫の入り口 右下／カレーライス1,350円、レモンクリームソーダ880円
店を継いだ“縁”をつなぐ
守り伝えたい変わらぬ味
1985年に初代オーナーが吉祥寺の地に開業した喫茶店。2024年、後継者不在により廃業の危機にあったこの歴史ある店を、当時近隣でコーヒー店を経営していた現オーナーの齋藤さんが事業承継のかたちで受け継ぎました。常連のお客さんから掛けられた「お店を継いでくれてよかったよ」という温かい言葉になん度も救われたと言います。創業当時から変わらないレシピで作られている、名物のカレーは必食。
茶房武蔵野文庫
さぼう むさしのぶんこ
TEL.0422-22-9107
住所／東京都武蔵野市吉祥寺本町2-13-4
左／大野貢一さん、多香子さん、美枝子さん、先代の勝弘さん、一二三さん 右上／トロントの入り口 右下／オムライス1,400円
人々の日常の中にいつも
家族3代で営む喫茶店
先代の勝弘さん、一二三さんが1965年にオープンしたこの店を、息子の貢一さん、その妹の多香子さんが当時の仕事を辞めて継いだのは、お2人が20代半ばの頃だったそう。町内の集まりや催しで使われることも多いという店内には、地域に住む常連客やお昼休憩のサラリーマンが日常的に集います。今では先代のお孫さんたちがお店を手伝うこともあるそう。家族3世代で大切な喫茶店を今日も守り、営んでいます。
トロント
TEL.03-3876-0680
住所／東京都台東区入谷1-6-16 松田ビル1F
左／白鳥忠光さん 右上／欧風菓子 白鳥の外観 右下／シュークリーム380円
“変わらない”を続けていく
地域に根差した洋菓子店
1966年創業の洋菓子店を、2代目の忠光さんがお父様から引き継いだのは、14年ほど前のこと。2階がパーラーで3階が厨房になっており、1階のショーケースには手作りの洋菓子がずらり。「元祖！板橋のいっぴん」に選ばれたバウムクーヘンや、白鳥のようなフォルムが美しいシュークリームは、創業当時から変わらない味。材料へのこだわりや“手間を惜しまない”という先代の教えが、今も変わらず受け継がれています。
欧風菓子 白鳥
おうふうがし しらとり
TEL.03-3958-4425
住所／東京都板橋区弥生町31-15
左／三輪徳子さん 右上／カフェ トロワバグの入り口 右下／サバと野菜のカレーパン（コーヒーセット）1,600円
愛する神保町と喫茶文化を
この先も守っていくために
1976年創業の喫茶店を、先代であったお母様の体調不良をきっかけに30代で継ぐことになった徳子さん。5年ほどの間お母様とともに店に立ち、レシピだけでなく店を営む人間としての心構えを間近で学ぶことができたのは、かけがえのない経験だったと語ります。創業当時から変わらない内装やネルドリップ珈琲の深い味わいを守りながらも、喫茶文化を遺すため近隣店舗との連携や、新メニューの開発にも取り組みます。
カフェ トロワバグ
TEL.03-3294-8597
住所／東京都千代田区神田神保町1-12-1 富田ビルB1F
案内人・難波里奈
ブログ「純喫茶コレクション」から始まり、純喫茶にまつわる書籍は16冊。今年4月の『純喫茶ランチ』に続き、6月には『純喫茶とあまいもの 東京編』を発売