【W杯2026】日本対スウェーデン 平日朝8時放送も驚異の35.0％ 今年最高の結果に
「FIFAワールドカップ2026 北中米大会」日本対スウェーデンが、日本時間26日に行われ、NHK総合で放送。29日、視聴率が発表され、午前8時から10時9分まで放送された試合の模様が、個人平均19.8％、世帯平均35.0％となった（関東地区 ビデオリサーチ調べ）。
【写真】泣けるわ！！盟友・吉田麻也と熱い抱擁を交わす瞬間など貴重ショットを公開した長友佑都
関東地区の毎分最高視聴率は、個人21.5%（時刻08:45、08:46、08:47）世帯37.8%（時刻08:47）となった。番組平均世帯視聴率は、2026年に放送された番組（1月1日から6月28日）の中で最高値となった。
同試合をめぐっては、NHKサッカーが「サッカー FIFAワールドカップ2026＼ケイスケホンダ カムバック／次の日本戦は【NHK総合】で放送!!本田圭佑さん・柿谷曜一朗さん・林陵平さん 第1戦と同じ現地解説陣でお届け 26(金) [総合] 午前7:30〜 あさ8時キックオフ！」と投稿。解説を務める本田圭佑が、これを引用する形で「日本中の経営者の皆さん、すみません。出勤時間の調整を宜しくお願い致します」と呼びかけると、実際に勤務時間の変更を行う企業が現れるなど、反響を呼んでいた。
【写真】泣けるわ！！盟友・吉田麻也と熱い抱擁を交わす瞬間など貴重ショットを公開した長友佑都
関東地区の毎分最高視聴率は、個人21.5%（時刻08:45、08:46、08:47）世帯37.8%（時刻08:47）となった。番組平均世帯視聴率は、2026年に放送された番組（1月1日から6月28日）の中で最高値となった。