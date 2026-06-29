ダンサー・タレント・YouTuberの、まなこ（30）が28日、公式サイトで、潰瘍性大腸炎により体調不良が悪化し、治療と回復を優先するため27年夏以降、活動を休止すると発表した。

「2021年頃から潰瘍性大腸炎による体調不良が続いており、今年2月頃から症状が悪化しました。自分自身の身体と向き合い、これからの人生について真剣に考えた結果、まずは治療と身体の回復を最優先にするべきだと判断いたしました」と説明。27年夏頃にラストライブを開催すると発表した。

まなこは16歳だった12年に「ニコニコ動画」の「踊ってみた」にて人気だった「DANCEROID」の第3期生のメンバーとしてデビュー。解散後、14年からダンスロックグループ「Q‘ulle」のメインボーカリストを務め、同10月にYouTubeに投稿した「踊ってみた」の「金曜日のおはよう」が約1600万回再生回数を突破した。20年秋から女優・タレント業をスタートし、21年にはバンド「MANAKO」を結成。23年2月27日にはソニー・ミュージックエンタテイメントが立ち上げたソーシャルクリエイターズ・レーベル「Be(ビー)」に加入した。

まなこの活動休止報告の全文は、以下の通り。

いつも応援してくださっている皆様へ

私まなこは2027年夏頃をもちまして、当面の間活動を休止することを決断いたしました。

突然のご報告で皆様を驚かせてしまい、本当に申し訳ありません。

2012年から活動を始め、気付けば人生の半分以上を皆さんと共に歩んできました。

楽しいことも苦しいこともたくさんありましたが、皆さんからいただいた応援のおかげでここまで⾛り続けることができました。

しかし、2021年頃から潰瘍性大腸炎による体調不良が続いており、今年2月頃から症状が悪化しました。自分自身の身体と向き合い、これからの人生について真剣に考えた結果、まずは治療と身体の回復を最優先にするべきだと判断いたしました。

活動休止にあたり、2027年夏頃にラストライブを開催いたします。

これまで支えてくださった皆さんへ感謝の気持ちを直接お伝えできる時間にしたいと思っております。

詳細につきましては、後日改めてお知らせいたします。

また、治療を最優先としながらにはなりますが、これまで培ってきた経験を活かし、自分にできる形で活動や仕事にも向き合っていけたらと考えています。

これまで経験してきたすべての出来事は、私にとってかけがえのない宝物です。

活動休止までの一日一日を大切に、応援してくださった皆さん、そしてお世話になった皆さんへ、感謝の気持ちを届けていきたいと思っています。

残りの活動期間も、まなこらしく全力で駆け抜けます。

最後まで、どうぞよろしくお願いいたします。

2026年6月28日

まなこ