日本代表の森保一監督（５７）が２８日（日本時間２９日）、北中米Ｗ杯決勝トーナメント（Ｔ）１回戦ブラジル戦（米国・ヒューストン）へ向けて試合会場のヒューストンスタジアムで公式会見を行い、ＰＫ戦の方針について説明した。

決勝トーナメントに入れば、ＰＫ戦に突入する可能性も十分。２０２２年カタールＷ杯を含めて２度も８強入りを阻まれた犁缶膈瓩澄ＰＫ戦へのマネジメントも重要になってくるが、前回とは異なる方針を示した。

「前回、カタールＷ杯でクロアチアとＰＫ戦の末に大会から去らなければいけなかった。そのときのキッカーは、誰が蹴るかは準備していたが、選手たちの挙手制でキッカーを決めた。今回はＰＫ戦が濃厚になれば、キッカーの順番を決めておきたい。今回は挙手制ではなく、最後私が決めて選手たちに蹴ってもらおうと思う」

挙手制だった前回は一人目のキッカーに名乗りを上げたＭＦ南野拓実（モナコ）が失敗するなど、選手に批判の矛先が向いてしまった。森保監督としては、ＰＫキッカーという重役担うことで成長につなげてもらいたいという狄匿喚瓩世辰燭、真意とは違う方向に事は展開してしまった。そのため、今回は自身の責任で順番を決めるに至った。

指揮官は大会前、ＰＫ戦について「めちゃくちゃプレッシャーがかかってる中で蹴ること自体、決まっても決まらなくても、選手の成長になる。ただ、ミスをすると、選手の責任になってしまうので、今回はおそらく自分が順番を決める」と語っていた。