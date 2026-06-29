ENHYPEN、日本デジタルSG『We’ll Be Fine』リリース！「ENCHIN」が日本を旅するMVにも注目

ENHYPENが新たな日本語曲をリリースした。

6月29日、HYBE LABELSの公式YouTubeチャンネルにて、Japan Digital Single『We'll Be Fine』のMVが公開された。

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公開されたMVは、「ENCHIN」と一緒に日本を旅しているような気分で楽しめるアニメーションミュージックビデオとなっている。楽曲のテーマである「友情」と「旅」をベースに、日本を賑やかに旅する様子を描く。旅の途中で起こる小さなハプニングや楽しい出来事なども、みんなで満喫する姿がポイントで、作中では浴衣や花火などを通して夏の情緒も感じることができる。

メンバーが日本で印象に残っていることややってみたいことなどもストーリーに盛り込まれており、ファンも一緒に旅を楽しめるような作品に仕上がっている。

（P）&（C） BELIFT LAB Inc

MVで披露された振り付けにも注目だ。この曲に込められたメッセージや感情が伝わるように、メンバーたちが考案しており、「ENCHIN」が踊る様子を通してENHYPENらしさも感じることができる。「一緒なら、知らない場所でもきっと大丈夫」そんなメッセージを込めた、友情と旅の楽しさが詰まったMVを楽しんでほしい。

『We'll Be Fine』は、心の通じ合う仲間たちとの新たな旅立ちとなる旅行で感じる胸の高鳴りと、心地よい緊張感を描いた楽曲だ。清涼感あふれるバンドサウンドをベースに、J-POPと軽快なカントリーのリズムを融合させ、聴いた瞬間に輝く太陽の下にいるかのような圧倒的な解放感を与える。

サビの中毒性のある「We’ll Be Fine」という叫びと、アウトロを飾るパワフルな大合唱は、「君と僕、一緒なら何も怖くない」という強固な絆を表現しており、聴いた後には前を向いて歩き続けたくなるような余韻を残す。

リスナーに圧倒的な爽快感とポジティブなエネルギーを届ける本作は、この夏の「おでかけ定番曲」として広く愛される一曲になることが期待される。

（P）&（C） BELIFT LAB Inc

なお、ENHYPENは、4回目のワールドツアー「ENHYPEN WORLD TOUR 'BLOOD SAGA'」を開催中だ。今年5月にソウルで開幕し、7〜8月に南米・北米、10月にマカオ、12月から来年2月にかけて日本4大ドームツアーへと続く。

来年3月までにアジアやヨーロッパなど、全世界21都市を巡る計33公演の大規模なツアーが開催される。

さらに、8月21日に8th Mini Album『THE SIN：BLISS』でのカムバックも決定し、熱気を高めている。

◇ENHYPEN プロフィール

JUNGWON、HEESEUNG、JAY、JAKE、SUNGHOON、SUNOO、NI-KIの7人で構成されたグローバルグループ。2020年6月から約3カ月間放映されたMnetの大型プロジェクト『I-LAND』から誕生し、2020年11月に韓国デビュー。2021年7月にリリースされた日本デビューシングル『BORDER：儚い』は、オリコン週間シングルランキング初登場1位に輝いたほか、7月度の「ゴールドディスク認定作品」でプラチナ認定を受けた。日本デビューからわずか1年半で京セラドーム公演を開催し、第4世代K-POPアーティストとして最速で単独ドーム公演を実現した。さらに、2025年7月、8月には日本2都市でスタジアム公演を行い、海外アーティストとして最速で日本のスタジアムに進出するなど、飛躍を続けている。2026年3月、HEESEUNGの脱退が発表された。