ウクライナへの侵略を続けるロシアのプーチン大統領は２８日、ウクライナ側から、領土の奥深くに対する長距離攻撃を双方で停止する案や、戦闘行為をウクライナ東・南部４州に限定する案を新たに提示されたことを明らかにした。

プーチン氏は「キーウの政権を救うことは我々の計画にはない」と述べ、提案には応じない考えを示した。

国営テレビ記者のインタビューに答えた。プーチン氏は、ウクライナがこうした提案を行った理由を「我々の攻撃が強力で、深刻な結果をもたらしているからだ」と強調した。戦闘を東・南部４州のみに限定すれば、「ウクライナが（その他の地域から）４州に部隊を転戦させることができるようになる」と語った。

ウクライナは、露各地の製油所や前線後方の補給線に無人機などで打撃を加えている。プーチン氏は「一定の（燃料の）不足はあるが、深刻な状況ではない」と主張した。防空システムの装備を増産する必要性に言及したものの、前線の状況には影響しないと言い張った。

和平に向けた米国主導の高官級協議はイラン情勢を受けて中断している。プーチン氏によると、ウクライナ側との接触は複数のルートで続いているという。