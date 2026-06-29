米国・ＷＷＥの第３ブランド・ＮＸＴ「グレート・アメリカン・バッシュ」（２８日＝日本時間２９日、フロリダ州オーランド）で、元新日本プロレスＥＶＩＬのＮＡＲＡＫＵが、ＮＸＴ王者トニー・ディアンジェロ（３１）に敗れベルト取りに失敗した。

１月末で新日本を退団。４月にＮＸＴ登場を果たすと、ディアンジェロからの王座奪取を公言。挑戦者決定戦でメイソン・ルークを破り王座戦を決めると、前回ＮＸＴでは契約書の中に「火の玉」を仕込み、王者の顔面を焼いた。卑劣な攻撃により右目を負傷したディアンジェロはこの日まで回復せず、右目と額に包帯を巻いての出陣となった。

不敵なＮＡＲＡＫＵはいきなり場外でイスを持ち出すが、ディアンジェロはスピアーで突っ込み会場の壁ごと破壊した。王者が挑戦者への怒りを爆発させると、会場からは「ホーリー・シット！（超スゲー！）」のチャントが上がった。ただ元ＥＶＩＬは試合巧者だ。負傷箇所の右目をかきむしって反撃。ディアンジェロは激痛に場外でのたうち回る。レフェリーに試合をストップさせられそうになるが、決死の覚悟で試合を続行し、ブレーンバスターでＮＡＲＡＫＵをマットに打ちつけた。

挑戦者はエプロンにいた王者の脚を払うと、得意の変型大外刈りでリングの端に叩きつけた。ここから一気に変型フェースバスター、ブレーンバスター、セントーンで追い込み、ＳＴＦでがっちり捕獲した。王者にＳＴＦで逆襲されるも、ＮＡＲＡＫＵは顔面をロックしていた王者の左手にかみつき脱出する。

再度のブレーンバスターから場外バリケードに打ち当て変型ボムの猛攻。ところがコーナーに上がったところを、ディアンジェロに下から担ぎ上げられ強烈なパワーボムをくらってしまう。これが痛かった。王者の変型フェースバスター、ジャーマン、ポップアップ式パワースラムの波状攻撃を浴びる。何とか３カウントは許さず、投げっ放しジャーマンを見舞うが、すぐさま立ち上がった王者のチョークスラムで沈められた。

２０１６年の中邑真輔以来、日本人２人目のＮＸＴ王座奪取はならず。防衛に成功し、勝ち誇るディアンジェロの足元で、挑戦者が無残に横たわった。試合中に観衆から「これぞ名勝負！」のチャントが上がる熱戦だったが、ＮＡＲＡＫＵはここからどう巻き返すのか。

「ＷＷＥ ＮＸＴグレート・アメリカン・バッシュ２０２６」は「ＡＢＥＭＡプレミアム」で放送された。