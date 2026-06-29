女優の市川由衣（４０）が２９日、新事務所「アミューズクリエイティブスタジオ」に所属することを発表した。

インスタグラムを更新し、「私、市川由衣は、６月２９日よりアミューズクリエイティブスタジオに所属し活動させていただくことになりました」と報告。「心機一転、新たな気持ちで精進して参ります」と伝えた。

市川は５月３１日にＳＮＳで「本日５月３１日をもちまして所属事務所研音を退所いたします。」と１５年所属した「研音」を退所したことを発表していた。私生活ではＴＥＡＭ ＮＡＣＳのメンバーで俳優の戸次重幸と２０１５年９月に結婚。１６年９月に第１子、２０年９月に第２子を出産したことを報告した。

【投稿全文】

前回の投稿に温もり溢れるメッセージをいただき、ありがとうございました。⁡

私、市川由衣は、６月２９日よりアミューズクリエイティブスタジオに所属し活動させていただくことになりました。

心機一転、新たな気持ちで精進して参ります。⁡

応援してくださる皆さまに、作品を通して恩返し出来るよう頑張ります。⁡

これからもよろしくお願いいたします！