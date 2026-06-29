◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組第３戦 日本１―１スウェーデン（２６日、ダラス競技場）

ＮＨＫ総合で２６日に放送されたサッカー北中米Ｗ杯１次リーグ（Ｌ）第３戦「日本対スウェーデン」（午前８時〜午前１０時９分）の世帯平均視聴率が３５・０％を記録したことは２９日、分かった。個人視聴率は１９・８％だった。ビデオリサーチによると、世帯平均では日本テレビ系で２１日に放送された第２戦チュニジア戦（午後０時３０分〜３時）の３０・２％を上回り、２０２６年１月１日〜６月２８日に放送された番組の中で最高の数字を更新した。（数字は関東地区、ビデオリサーチ調べ）

瞬間最高視聴率は前半が終了する前の午前８時４７分、世帯３７・８％をマーク。個人では午前８時４５、４６、４６分に瞬間最高２１・５％をマークした。

ＦＩＦＡランク１８位の日本は同３８位のスウェーデンに１―１で引き分け、Ｆ組２位で決勝トーナメント（Ｔ）進出を決めた。後半１１分、ＭＦ前田大然が先制ゴール。後半３０分には３９歳のＤＦ長友佑都が途中出場し、日本人初の５大会連続Ｗ杯出場を果たした。テレビ実況には元日本代表ＭＦ本田圭佑が登場し、“本田節”が話題になった。

決勝Ｔ１回戦ではＣ組１位のブラジルと２９日（日本時間３０日）に対戦する。試合の模様はフジテレビ系で３０日午前０時５０分から「ＦＩＦＡワールドカップ２０２６ 日本ｖｓブラジル」で放送されるほか、ＮＨＫ ＢＳでも中継。ＮＨＫ ＢＳの実況は小宮山晃義アナウンサー、解説は元日本代表ＭＦ本田圭佑が登場し、１次Ｌ初戦オランダ戦の“名コンビ”が再結成される。

なお、ＮＨＫ総合で１５日に放送された１次Ｌ初戦「日本対オランダ」（午前５時）の視聴率は世帯平均２７・１％、個人１４・８％。瞬間最高視聴率は午前６時５４分と５５分、試合が終了する場面で世帯３４・９％、個人１９・７％。

日本テレビ系で２１日に放送された第２戦「日本対チュニジア」（午後０時３０分）は世帯平均３０・２％、個人２１・３％。瞬間最高視聴率は試合終了時で世帯３７・０％、個人２５・４％だった。

◇サッカーＷ杯の歴代高視聴率（数字はビデオリサーチ調べ、関東地区。放送局、番組名、放送日、番組平均世帯視聴率）

▽１位 フジテレビ系「２００２年Ｗ杯１次リーグ 日本×ロシア」２００２年６月９日（午後８時） ６６・１％

▽２位 ＮＨＫ総合「０２年Ｗ杯決勝 ドイツ×ブラジル」２００２年６月３０日（午後８時５７分） ６５．６％

▽３位 ＮＨＫ総合「９８年Ｗ杯 日本×クロアチア」１９９８年６月２０日（午後９時２２分） ６０．９％

▽４位 ＮＨＫ総合「９８年Ｗ杯 日本×アルゼンチン」１９９８年６月１４日（午後９時２２分） ６０．５％

▽５位 ＮＨＫ総合「０２年Ｗ杯１次リーグ 日本×ベルギー」２００２年６月４日（午後６時５３分） ５８・８％

▽６位 ＴＢＳ系「１０年Ｗ杯 日本×パラグアイ」２０１０年６月２９日（午後１０時４０分） ５７．３％

▽７位 テレビ朝日系「０６年Ｗ杯 日本×クロアチア」２００６年６月１８日（午後９時３５分） ５２・７％

▽８位 ＮＨＫ総合「９８年Ｗ杯 日本×ジャマイカ」１９９８年６月２６日（午後１０時５２分） ５２．３％

▽９位 ＮＨＫ総合「０６年Ｗ杯 日本×オーストラリア」２００６年６月１２日（午後９時５０分） ４９．０％

▽１０位 ＮＨＫ総合「１８年Ｗ杯 日本×コロンビア」２０１８年６月１９日（午後９時５３分） ４８．７％

【注】（）内は放送開始時間