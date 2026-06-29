6月29日（月）RKK気象予報士 森明子の天気解説まとめ

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今日の天気

今日は1日晴れの天気が続き、降水確率は0%から10%で雨の心配はほぼなさそうです。夕方から多少雲はかかりますが、日中は日差しがたっぷりの洗濯日和となります。梅雨前線の北側に乾いた空気が入っているため、カラッとした貴重な梅雨の晴れ間です。今朝の最低気温は熊本市で19.8℃、阿蘇市乙姫で15.8℃でした。日中の最高気温は熊本市や人吉市で32℃の予想で、久しぶりの真夏日となるため熱中症には気をつけてください。

明日以降の天気

明日は曇りのち雨の予想です。午後を中心に雨が降る見込みで、県南部では午前中から雨の所もありそうです。朝に雨が降っていなくても傘を持って出かけてください。水曜日から木曜日にかけては前線が北上し、警報級の大雨となる可能性があります。金曜日や土曜日も雨が続く見込みです。

明子のささやき

今週で晴れるのは今日だけです。7月に入ると太平洋高気圧が強まるため、今後は梅雨の晴れ間が出ても、今日のようなカラッとした気持ちのいい晴れではなく、蒸し暑く気温がかなり高くなります。今日のような晴れはもう最後かもしれません。

日中は洗濯物や布団を干すなど日差しを有効に、夜にはきれいな月が見られそうです。明日が満月なので、今夜もほぼまん丸の月を見ることができそうです。

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熊本県の天気・防災情報 | TBS NEWS DIG

森 明子 熊本市在住

気象予報士（2005年登録）・防災士

＜担当番組＞RKKラジオ

・「とんでるワイド大田黒浩一のきょうも元気！」

・「塚原まきこの福ミミらじお」

・「あっこの天気予報」

熊本に住み、熊本の天気を予報する責任を背負って日々の業務にあたる。だから、どんな時も決しておおげさに表現しない。熊本の天気の特徴をつかむために毎日の気象状況を記録し、天気図を貼り付けた独自の「天気ノート」は20冊を超えた。それでも近年の天気と向き合う時、経験が通用しないことも増えてきたという。