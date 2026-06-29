テレビ東京系特番「テレ東音楽祭 ２０２６夏」（午後６時半）が２９日に放送。１９９０年代に数々のドラマに出演し、人気を誇った美人女優の姿にネットが驚いた。

スタジオに登場したのは、ＴＢＳ系ドラマ「卒業」「ホットドッグ」「クリスマス・イブ」などに出演した女優の仙道敦子（５６）。俳優・吉田栄作（５７）とのデュオ「ＮＯＡ」のヒット曲「今を抱きしめて」を２人で歌唱し、透明感あふれる歌声とビジュアルを披露した。

私生活では俳優・緒形直人と１９９３年に結婚し、２男１女が誕生。長男・緒形敦は俳優となり、現在放送中のＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜・午後８時）に織田信長の弟・信勝の長男・信澄（のぶずみ）で出演中。次男の緒形龍も芸能活動している。

同番組の公式インスタグラムでも「ＮＯＡ（仙道敦子×吉田栄作）」とつづり、２ショットがアップ。仙道のレアな音楽番組出演にネットは「せ、仙道敦子が歌ってる！」「懐かしくて嬉しすぎて鳥肌立ちました」「仙道敦子さん変わらずお綺麗」「仙道敦子が出てきたのが奇跡」「ちゃんと歌えててびっくり！」「久しぶりに見たが、変わらずお美しいですね」「仙道敦子さんずっと可愛いままで神」「神回」「５６には見えない」と驚きの声が続出した。