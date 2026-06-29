◇ナ・リーグ ドジャース4−2パドレス（2026年6月28日 サンディエゴ）

ドジャースのフレディ・フリーマン内野手（36）が28日（日本時間29日）、敵地でのパドレス戦に「3番・一塁」で先発出場。5回に押し出し四球で勝ち越し点を奪い、チームの連勝に貢献した。

1−1の5回、3四死球で1死満塁の好機をつくると、相手先発・キングに2球で追い込まれたが、フルカウントから3球続けてファウルで粘り、最後は9球目の低めチェンジアップを冷静に見送って押し出し四球で勝ち越し点を奪った。

試合後、フリーマンは「マイケル（キング）は普段はストライクをどんどん取ってくる投手だし、こちらはもう少し我慢するつもりだった。でも、あの場面では自分の状況もあったので積極的にいこうと思った。カウントは3ボール1ストライクだったと思うけど、チェンジアップが来ると感じていた。あの場面では犠牲フライでもいいと思っていたので、チェンジアップやシンカーに対応しながら、とにかく食らいついていた」と5回の打席を振り返った。

そして「今日のような投手相手にストライクゾーンをコントロールして、4回1/3で降板させられたことは、僕たちにとって大きな勝利だった」とフリーマン。「このシリーズでは相手先発全員を6回まで投げさせなかった。それは僕たちにとって本当に大きい。特にあのブルペンを考えればね。リリーフ陣を早く使わせて、負担をかけることができた。初戦は負けたけど、それでも相手の主力リリーフを全員使わせることができた。このシリーズ全体を通してブルペンに負担をかけられたと思う」とパドレスは救援陣の選手層が厚いだけに早めに先発投手をマウンドから引きずり降ろすことも戦略の一つだったと明かした。

ロバーツ監督も「フレディの打席が、この試合の打席だったと思う」と勝敗の分岐点になったと振り返り「一昨日のカイル（タッカー）の打席と同じように、とにかく勝つために粘る意志を感じた。あの四球は自分でもぎ取ったものだったし、それで押し出しの1点が入った」と粘る姿勢を称賛。「その後にムーキー（ベッツ）が適時打で大きな2点を加えた。あの競争心、勝負への執念が本当に大きかった。マイケル・キングは我々をずっと苦しめてきた本当にいい投手だが、フレディのあの打席が試合をひっくり返し、流れを変えた」と感謝した。