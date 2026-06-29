【ヒューストン（米テキサス州）２８日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、岡島智哉、カメラ・今成良輔】北中米Ｗ杯決勝トーナメント１回戦「ブラジル―日本」（２９日、日本時間３０日午前２時）に向け、日本代表が冒頭１５分を報道陣に公開する形で、当地で最終調整を行った。

＊ ＊ ＊

第１戦のオランダ戦で先発し、第３戦スウェーデン戦では前半途中からの出場となったＤＦ谷口彰悟は「すごくいい集中力を保って、この中３日を過ごしてこられた。チームの雰囲気もしっかりブラジルを食ってやるという強い思いと、細かい対策、その辺は十分確認できている。明日の試合が楽しみ」と意気込んだ。

１年ぶりに代表復帰となった昨年１０月の親善試合・ブラジル戦でもフル出場し、勝利に貢献したが、「親善試合とＷ杯、トーナメントで戦うというところは間違いなく別のチームだと思って僕はやるつもり。みんなもそのつもりで戦うと思うので、親善試合のいいイメージみたいなのは正直もう持っていない」とした。「分かっている通り、個の能力は世界トップレベル。とくにアタッカー陣は流動的にやってくる。ＤＦ陣でコミュニケーションをとり、相手に時間と余裕、スペースを与えないというところは継続してやっていかないといけない。本当に集中力高くやらないといけない、タフなゲームになると覚悟している」と見据えた。

大会３得点と好調のＦＷクニャについては「彼が９番（ＣＦ）の位置から１０番（司令塔）っぽいプレーをするというのはスカウティングでも分かっている。し、グループリーグを見ても、だいぶ前線が流動的なのでコミュニケーション、受け渡し、誰がどこでどう付くのかが大事」と強調した。そのうえで同４得点のＦＷビニシウスを含め「彼らは一瞬の隙を見逃さない。特にビニシウス選手をより生かしてくるようなやり方もやってきている。どこからでもいいボールが出てくる。なので本当に後ろは一分たりとも気を抜けない」と覚悟した。