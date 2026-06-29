◆米大リーグ パドレス２―４ドジャース（２８日、米カリフォルニア州サンディエゴ＝ペトコパーク）

ナ・リーグ西地区首位を独走するドジャースが同２位のパドレスに連勝し、２カード連続の勝ち越し。今季最多の貯金２４とし、宿敵とのゲーム差を「１０」に広げた。

今季のパドレス戦は４勝２敗としたドジャース。７月２日（同３日）からは今度は本拠地で４連戦が組まれている。また、ロバーツ監督は監督通算１０００勝まで残り２勝とした。

「１番・ＤＨ」で先発出場した大谷翔平投手（３１）は４打数１安打１四球１得点。先制適時打も５試合不発で、メジャー通算３００号に残り３本のまま足踏みとなったが、献身的な働きで勝利に貢献した。

パドレス先発はエース右腕キングだった。大谷は３回１死二塁の第２打席で先制の左前適時打。外角のボール球を巧みに打ち返すと、５回１死一塁の第３打席では四球でチャンスメイク。その後のフリーマンの押し出し四球、ベッツの２点適時打を演出していた。

この日は「ＭＶＰトリオ」で全４得点をたたき出した。特に４番ベッツは４試合連発こそならなかったが、５試合連続打点とようやく本来の姿が戻ってきた。フリーマンは盟友ベッツについて「本当に素晴らしいスイングをしている。彼は自分に自信を持っているね」とほほ笑んだ。

９回１死一塁ではタティスの打球を遊撃ベッツが処理。自ら二塁ベースを踏みつつ、一塁にランニングスローと華麗な併殺で試合を締めた。延長１１回にもつれた昨年のワールドシリーズ第７戦を終えた時をほうふつとさせるプレーに、一塁のフリーマンは「マックス（マンシー）とも『前にも見たな』って話をしてたんだ（笑）。本当に遊撃に転向して以来、彼（ベッツ）は素晴らしい守備を見せてくれている。打撃の調子も上がってきているし、頼もしい限り」と話した。