バレーボール男子元日本代表主将の柳田将洋（東京ＧＢ）が２９日に自身のＸを更新。サッカー北中米Ｗ杯一色に染まったメディアへの「お願い」ポストが反響を呼んでいる。

バレーボール男子日本代表は現在フランスでネーションズリーグ・１次リーグを戦っており、日本時間２９日は五輪連覇のフランスにフルセットの死闘の末に勝利して開幕から無傷の８連勝と快進撃を続けている。

サッカーの話題で持ちきりのメディアに、柳田は「朝だけでも、、、朝だけでもバレーボールの快進撃を取り上げてくださいませ！」と率直な気持ちをポスト。続けて「もうそれ以降はサッカー一色でも文句は言いません！」と語った。

この投稿にネット上では「わたしも、同じ思いです！！」「ほんとに、ものすごいことをやってのけてることを知ってもらいたい」「男子バレー快進撃を色々な人にみて知ってもらいたいです」「朝出勤前にどこでも取り上げてなくて悲しくなりました」「私たちの気持ちを代弁してくれてありがとう！」「バレーボール選手にこれを言わせるほどです」など同意の声が多く上がる一方、「Ｗ杯前なのでなかなか厳しいですね」「サッカーや野球の人気や市場との差は存じております」「Ｗ杯くらいサッカーで許してくれよ バレーもＷ杯で盛り上がればいい」「今年はサッカーファンたる故どうしてもＷ杯に毒されてしまった」などのコメントも寄せられていた。