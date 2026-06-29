元HKT48で歌手の安陪恭加（28）が28日までに、自身のインスタグラムを更新。「上半期の思い出」と題し、お気に入りファッションを振り返った。

「上半期のお洋服のお気に入りはセットアップでした！ 選ぶ時楽ちんだし勝手におしゃれに見えるから好き」とつづり、トップス＆ミニスカートを中心にした、ファッションコーディネートをアップした。

173センチの「＃高身長女子」で、スラリと伸びた脚線美も披露。ロングスカートやパンツルックも含めて公開し「下半期も毎日楽しくがんばろっと」と記した。

ファンやフォロワーからも「美脚ーーーーーー」「魅力的な脚にミニがお似合い」「黒のロングブーツがおしゃれ過ぎて可愛過ぎます」「すごくスタイル良くて可愛い」「神スタイル」「スタイル抜群」「マジ一目惚れ」「めっちゃお綺麗」「美人過ぎ」などのコメントが寄せられている。

安陪は福岡市出身。11年にHKT48第1期生オーディション合格。12年9月に研究生公演を開始し、14年2月に卒業。21年7月にファーストミニアルバム「Days」をリリースし、同年11月に福岡市で初のソロライブを実施。その後はドラマや舞台出演など女優やモデルとしても活躍。趣味は縄跳び。化粧品検定1級の資格取得。身長174センチ。血液型AB。