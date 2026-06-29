◆米大リーグ パドレス２―４ドジャース（２８日、米カリフォルニア州サンディエゴ＝ペトコパーク）

ドジャースのＭ・ベッツ内野手（３３）が２８日（日本時間２９日）、敵地・パドレス戦に「４番・遊撃」で先発出場。５回にハプニングを乗り越えて“ど根性打”を放った。

１―１の５回。ドジャースは１死一塁から１番大谷が四球、２番パヘスは死球でつないで満塁と好機を広げた。３番フリーマンの打席ではファウルボールがネクストバッターズサークル付近にいたベッツの左足を直撃。しかし、大事には至らず、フリーマンは９球粘って決勝の押し出し四球を勝ち取った。

４番ベッツは２ボール１ストライクから右腕キングのシンカーをセンターにはじき返した。貴重な２点適時打に球場は騒然。４試合連発とはならなかったが、５試合連続打点とようやく本来の姿が戻ってきた。

試合後のベッツの主な問答は以下の通り。

―キングから１イニング３得点

「特にあれだけいい投手相手だと、めったに起きることじゃない。相手がストライクゾーンで勝負してきた時は、僕たちにとって積極的に攻めて一気に畳みかけるチャンスなんだ。フレディ（フリーマン）は素晴らしい打席だったし、押し出し四球を選んだ。自分もいい打席にできて、そのままプレッシャーをかけ続けることができた」

―本来の自分に戻ったと言えるか

「いや、まだその時ではないね。様子を見ないと。続けていかなきゃいけないし、続けて取り組み続けるだけだよ。もちろん、シーズンもまだ残っているからね」

―この２週間、攻撃面で貢献できている感覚は

「普通って感じだよ。能力は変わっていないし、アプローチも変えていない。結果が出なかったとしても、正しいやり方で打席に入れているという感覚があるから、そこまでアウトを気にしなくなった。これまで積み重ねてきた経験や知識をようやく生かせるようになってきたと思う」

―ミネアポリス（敵地・ツインズ戦）では「何を見つけたのか自分でもよく分からないまま打てるようになったのが良かった」と話していた

「今は最終的に何なのかは分かっている。でも、そこへたどり着くまでのプロセスはまだ…分かってはいるけど、昔とは違うんだ。以前は『こうすればこういうスイングになる』という考え方だった。でも、今は毎日自分の体をトレーニングして整えている。結果としては同じことなんだけど、そこへたどり着く方法が全く違う。まだ完全に慣れたわけじゃないけど、うまくいっているから変えるつもりはないよ」

―自分について新たに学んだことは

「一番学んだのは、昔やっていたことはもう今の自分には当てはまらないってことだね。だから今の自分がどんな選手なのかに集中して、その自分を良くしようとしなきゃいけなかった。２７歳の自分を３０歳の自分に当てはめようとしても無理なんだ。同じ人間じゃないし、今の自分は違う。だから、今の自分がどんな選手なのかを本当に学ばなきゃいけなかった。それが今回得た一番大きなものかもしれないね」

―昔はケージで数多く打ち込んでいた

「今でもやっているよ。でも当時は、とにかく答えを見つけようとして、１０００回くらいスイングして、いろんなことをやっていた。今はそんなに振る必要はない。毎日ゼロからスタートして、その日の状態を積み上げていくようにしているからね。昨日の状態を土台にするんじゃなくて、毎日ゼロから始める。その方が毎日同じ状態に持っていきやすいんだ」

―そのアプローチは自分でたどり着いたのか

「いや、打撃コーチたちが本当に助けてくれた。もちろん彼らの力も大きかったよ。これはみんなで取り組んだ成果なんだ。本当にチーム全体で取り組んだことだった。周りには素晴らしい人たちがいてくれて、今は本当にいい状態にいるよ」