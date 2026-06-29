テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は２９日、サッカー北中米Ｗ杯で韓国が決勝トーナメント進出を逃したことを報じた。

韓国は引き分けでも突破が決まっていた２５日の南アフリカ戦で敗北し、２８日にコンゴが勝利した時点で敗退が決定。各組３位（計１２チーム）のうち上位８チームが決勝トーナメント（Ｔ）に進出できる中で最終的に１０番手となった。

韓国敗退により洪明甫監督が辞任を表明。また李在明大統領が自身のＸで「無能な人を指揮官に選べば結果は火を見るより明らかです。Ｗ杯出場にも多くの国民の血税と国家的な支援が投入される。Ｗ杯での失敗は組織と人事の失敗によるもの。あっけにとられる出来事で国民の皆様に深い失望を与えた点、誠に申し訳なく思います」と投稿したことを紹介した。

司会の羽鳥アナウンサーは「盛り上がりの裏は失望、残念ということになっちゃうわけですよね」と発言。元テレビ朝日社員でコメンテーターの玉川徹氏は「失望、残念はいいんですよ。それはみんな期待していることなんですし」とコメント。しかし「国の元首でありトップである人間がこんなことを言うというのが僕はどうかと思いますね」と疑問を投げかけた。

そして「ある意味、誹謗（ひぼう）中傷のお墨付きになっちゃう。個人の責任にしちゃってるでしょ？『無能な人を指揮官に選べば』と。個人だけじゃない。みんなでやるスポーツなんだからそれを『税金使っている』からとか僕はこういうの許せないですけどね。こういうふうな発言をするトップ」と憤慨。羽鳥アナも「ちょっと厳しいですよね、やっぱりね」と共感していた。