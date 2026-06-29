「広島３−１２阪神」（２８日、マツダスタジアム）

岡本、高橋両投手が先発し、六回までは白熱したゲーム展開だったが、終わってみれば阪神のワンサイド。投手交代を巡る七回の攻防で両チームの明暗が大きく分かれた。デイリースポーツ評論家の横山竜士氏は「投手継投の難しさ」に触れるとともに、七回を託すリリーフ投手の柔軟な起用を提案した。

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まず打線だが、高橋攻略の糸口をつかんだのではないか、と思えるような広島の攻撃だった。

ベンチがどんな対策を立てていたのかまでは分からないが、結果として佐々木の本塁打以外は、すべて変化球を捉えたものだ。基本的には直球待ちなのだろうが、変化球へのアプローチがしっかりしていた。降板した六回まで毎回の８安打を放ったのは見事だった。

初回に２点を先取されたが、その直後に取り返し、二回に一発で追いついたあと、四回に石原の適時打で一度はリードする展開に持ち込めた。初戦の対村上でも見られたように、打線につながりが出てきている。それだけに惜しい試合だった。

分岐点になったのは七回の攻防だろう。高橋に六回で見切りをつけて代打を送り得点につなげた阪神と、打席が回らなかった岡本を続投させて失点した広島。打順の巡り合わせも関係したかもしれない。ここが継投の難しいところだ。

（３−３の同点で迎えた七回表。阪神は１死後、投手の村上に代打福島を送り、右前打。続く高寺も中前打で続いた場面で広島ベンチは岡本から高にスイッチ。しかし、中野に２点三塁打を浴びたあと、森下にも中前打されて３点を失った。九回は黒原、鈴木が炎上して追加の６失点）

六回裏の広島の攻撃は２死一塁から矢野が三振して終わった。仮に矢野が出塁していれば岡本に打順が回り、間違いなく代打が送られたはずだ。だが、そうはならなかった。これも勝負のアヤというものだろう。

岡本は試合後に自分の体力不足を認め、もっと自分を磨きたいと話していたが、確かに七回に入り、いっぱいいっぱいだったように思う。この日の投球数１０７が現状の限界なのかな。力のな弱いボールになっていた。

広島のブルペン事情で言うと、このところ高が登板過多になり、遠藤への負担も増しているのが現状。そういう意味でもターノックへの期待が大きかったが、いきなりの離脱では頭が痛い。

そうであるならばハーン、森浦へつなぐこの“終盤の七回”を辻らも含めて、いろんな投手で凌いでいくのも一考ではないか。柔軟な思考で。勝ちパターンを確立したいのは当然だが、負担が偏りすぎては長続きしないだろう。

先発陣は岡本、床田、森下、玉村に森や若い斉藤優、復帰へ向けて順調な栗林やファームで出番に備える大瀬戸ら比較的潤沢なほうだ。課題は中継ぎ陣だろう。その起用法に今後、注目していきたい。