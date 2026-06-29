第3子を妊娠していた元SKE48のタレント石田安奈（30）が28日までにインスタグラムを更新。第3子出産を発表した。

「ご報告です 予定より早い出産となりましたが、先日、無事に第三子の男の子を出産しました」と報告し、新生児との写真を公開した。

「突然のことで私自身も驚きましたが、今は家族みんなで新しい命の誕生を喜びながら、ゆっくりと過ごしています。まずは無事に生まれてきてくれたことに感謝の気持ちでいっぱい」と記述。

続けて「出産までのことや当日のことは、また少し落ち着いてからYouTubeでもお話しできたらと思っています。温かく見守っていただけたら嬉しいです」と締めくくった。

石田は5つの会社を経営する22歳年上の実業家男性とセレブ婚をしたことで知られ、出会ったのは港区だという。25年3月のフジテレビ系特番「お宝査定ランキング！ 芸能人ハウスマッチ」では「家賃が170万円、5LDK、260平米です。リビングは49畳」と明かしている。21年3月に第1子女児、24年9月に第2子男児を出産。最近のSNSには「出会ってまさか3人の子供に恵まれると思っていなかったよ。というより22歳差の人と結婚するとは思ってもいなかった」と率直な思いをつづっていた。