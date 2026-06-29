テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は２９日、サッカー北中米Ｗ杯で韓国が１次リーグ敗退したことを報じた。

韓国は引き分けでも突破が決まっていた２５日の南アフリカ戦で敗北し、２８日にコンゴが勝利した時点で敗退が決定。各組３位（計１２チーム）のうち上位８チームが決勝トーナメント（Ｔ）に進出できる中で最終的に１０番手となった。

韓国敗退により洪明甫監督が辞任を表明。また李在明大統領が自身のＸで「無能な人を指揮官に選べば結果は火を見るより明らかです。Ｗ杯出場にも多くの国民の血税と国家的な支援が投入される。Ｗ杯での失敗は組織と人事の失敗によるもの。あっけにとられる出来事で国民の皆様に深い失望を与えた点、誠に申し訳なく思います」と投稿したことを紹介した。

司会の羽鳥アナウンサーは「なかなか厳しいコメントだなと思います」とひとこと。ブラジル戦が行われる現地、米テキサス州ヒューストンから中継生出演したサッカー解説者の松木安太郎氏も「厳しいですよね」と同意。それでも「（韓国は）メキシコの高地での試合が多かった。特にメキシコとやる時もその土地に慣れたチームとやらなくてはならなかった。日本はどちらかというと室内での試合が２試合ありましたから、そういった意味ではすごく環境面でも彼らの本来持っている力を出せなかったという部分では、ちょっと同情もできるかなというのはありましたね」と語った。