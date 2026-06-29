◆米女子プロゴルフツアー メジャー第３戦 全米女子プロ選手権 最終日（２８日、ミネソタ州ヘーゼルティンナショナルＧＣ＝６７６０ヤード、パー７２）

３２位で出た桑木志帆（大和ハウス工業）は２バーディー、２ボギーの７２で回り、通算１アンダーの２４位だった。海外メジャーで２試合続けて４日間を戦い、ホールアウト後のＵ―ＮＥＸＴのインタビューで「風が強い中でのラウンドだったけど、オーバーパーを打たなかったのでよかった」と振り返った。

最終日は２０２４年パリ五輪金メダリストでメジャー３勝のリディア・コ（ニュージーランド）、同１勝のキム・ヒョージュ（韓国）と同組で回った。「昨日ペアリングを見たときから、すごいワクワクしていた。お金じゃ買えない経験をさせてもらっているなと思って、本当に一日楽しくラウンドできた」と笑顔。忘れられない一日となった。

３週間前の全米女子オープンで日本勢２番目の１４位と健闘し、海外志向は強まった。昨年は予選落ちだった全米女子プロ選手権でも２４位と奮闘。「タフなコースでも、しっかりとスコアをまとめられる力が自分にあるんだなと。全米女子オープンから、さらに手応えがついた」とうなずいた。

次戦は海外メジャー第４戦、エビアン選手権（７月９〜１２日）。「初出場でずっと出たい大会だったので楽しみ。このコースと違った雰囲気だと思うので、それも楽しみながら上位で戦えるように頑張りたい」と意気込みを語った。今大会の賞金総額は女子ゴルフ史上最高の１３００万ドル（約２１億円）。桑木は２４位で、１１万１２９３ドル（約１８００万円）を獲得した。