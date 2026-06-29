BTS（防弾少年団）のJUNG KOOK（ジョングク）が、当面は結婚する予定はないと明らかにした。

28日、JUNG KOOKはファンコミュニティープラットフォーム「Weverse（ウィバース）」でライブ配信を行い、公演の感想から今後の活動計画、ファンとの気軽な交流まで、さまざまな話題について語った。

まず、「今日、マドリードで公演をした。ARMYのみんなが本当に楽しそうに盛り上がってくれた」と話し、感謝を伝えた。

続けて、「実は公演前日はとても暑かった。僕は暑さや熱に弱いので、少し気を付けなければと思っていた。以前、チリで暑さのために倒れたことがあったから」と率直な思いを打ち明けた。

JUNG KOOKはファンのコメントを直接読み上げながら、リアルタイムで交流も続けた。あるファンが「結婚してください」とコメントすると、JUNG KOOKは笑いながら「僕に結婚してほしいって言うのは、もうやめてよ。まだ結婚するつもりはないから。もうその話はやめて」と応じた。

一方、JUNG KOOKは昨年12月、ガールズグループaespa（エスパ）のメンバー、ウィンターとの熱愛説が浮上した。当時、兵役中の休暇で公演会場を訪れていたとの目撃談や、カップルタトゥー、ペアアイテムではないかとの憶測が広がったが、双方の所属事務所は公式なコメントを出さなかった。