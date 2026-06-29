タレントの明日花キララ（37）が29日、自身のXを更新。YouTubeで配信されている人気オーディション番組「LAST CALL」のリアルイベント「LAST CALL COLLECTION」で起こったトラブルについて言及した。

28日に開催された同イベントを巡っては、当日に出演予定者4名が体調不良や諸事情を理由に出演を辞退。明日花は「名前を間違えた失礼な内容の台本が届いた」「本日出演が18時でリハは10時と言われていたので朝から1時間前には楽屋入りしてましたがリハには呼ばれず」「その後1時間楽屋待機してましたが謝罪無し。さすがに人の時間を軽く見過ぎじゃないでしょうか」などと運営の不手際に不満をつづっていた。

この日、明日花は、MCを務める実業家の溝口勇児氏から直接連絡があったことを報告。「あれからも現場スタッフの方々からは一言も謝罪はなく凄く残念な気持ちではありますが、一方で溝口さんからは直接謝罪のご連絡をいただきました」とLINE画面を公開した。

「その内容は、誰かを責めるのではなく、私の気持ちに寄り添ってくださるとても誠実で温かいものでした」といい「何もかも許してしまいそうになるほど、人柄が伝わる誰よりもホストみたいなLINEでした」とつづった。