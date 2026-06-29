KEY TO LIT、テレ東卓球スペシャルサポーター就任【コメント全文】
ジュニア内グループ・KEY TO LITが、テレ東系卓球スペシャルサポーターに就任した。今年5月の「世界卓球団体戦」での男女W銀メダル獲得など日本代表の躍進に日本中が沸く中、5人がさらに卓球を盛り上げていく。
【写真】かっこいい…爽やかにほほ笑む中村嶺亜
KEY TO LITは直近のイベントである8月4日開幕「WTTチャンピオンズ横浜」に向けて、テレ東系の人気番組への出演や、当日の放送番組をメンバーが紹介する「縦流れ番宣」にも登場を予定している。
■岩崎大昇（※崎＝たつさき）
今回の就任はすごく嬉しいです。しかも8月に行われるWTTチャンピオンズ横浜は僕の地元で開催されるので、そのタイミングで応援させていただけるのはとても光栄です。僕自身卓球が大好きですし、よく遊びでプレーしたりもしているので、選手たちの卓球を生で見られることがすごく楽しみです。卓球の楽しさや素晴らしさを世にもっともっと広げて、この大会を盛り上げられたらと思っています。
■井上瑞稀
同じ世代の選手の皆さんと一緒に卓球を盛り上げていけることがすごく嬉しいですし、精一杯頑張りたいなと思います。
卓球は体格差や男女差を気にせずどなたでも手軽に楽しめるし、知っていけば知っていくほど奥が深いスポーツだと思います。僕も正直、まだまだ知識が少ないので、これから勉強していきながら、皆さんと同じ目線で卓球の楽しさを伝えていけたらなと思います。
■中村嶺亜
率直にものすごく嬉しいですし、やっぱり卓球という昔から身近で、誰でも一度は触れたことがあるスポーツを盛り上げる役割を任せてもらったのはすごく光栄です。
まだ始まったばかりですけれども、少しずつ卓球のことを詳しく知っていきたいなと思います。
少しでも僕たちの力で卓球を広められたら嬉しいですし、僕たちもそれと一緒に成長していけたらなと思います。
■猪狩蒼弥
今回テレ東系卓球スペシャルサポーターを務めさせていただけることになり嬉しいです。
日本だけではなく、いろんな国から集まってくる大会のサポーターということなので、与えていただいた任務の大きさを感じながら、しっかりと盛り上げていけたらなと思いますし、自分自身もしっかり楽しめたらなと思っています。
■佐々木大光
スポーツのスペシャルサポーターを務める日がくるとは夢にも思っていなかったので、それが卓球という身近にあるスポーツということで本当に嬉しいです。
これからどんどんまた卓球の奥深さを知っていけたら嬉しいですし、自分たちの力が少しでも卓球の盛り上がりに繋がるように頑張りたいと思います。
【写真】かっこいい…爽やかにほほ笑む中村嶺亜
KEY TO LITは直近のイベントである8月4日開幕「WTTチャンピオンズ横浜」に向けて、テレ東系の人気番組への出演や、当日の放送番組をメンバーが紹介する「縦流れ番宣」にも登場を予定している。
今回の就任はすごく嬉しいです。しかも8月に行われるWTTチャンピオンズ横浜は僕の地元で開催されるので、そのタイミングで応援させていただけるのはとても光栄です。僕自身卓球が大好きですし、よく遊びでプレーしたりもしているので、選手たちの卓球を生で見られることがすごく楽しみです。卓球の楽しさや素晴らしさを世にもっともっと広げて、この大会を盛り上げられたらと思っています。
■井上瑞稀
同じ世代の選手の皆さんと一緒に卓球を盛り上げていけることがすごく嬉しいですし、精一杯頑張りたいなと思います。
卓球は体格差や男女差を気にせずどなたでも手軽に楽しめるし、知っていけば知っていくほど奥が深いスポーツだと思います。僕も正直、まだまだ知識が少ないので、これから勉強していきながら、皆さんと同じ目線で卓球の楽しさを伝えていけたらなと思います。
■中村嶺亜
率直にものすごく嬉しいですし、やっぱり卓球という昔から身近で、誰でも一度は触れたことがあるスポーツを盛り上げる役割を任せてもらったのはすごく光栄です。
まだ始まったばかりですけれども、少しずつ卓球のことを詳しく知っていきたいなと思います。
少しでも僕たちの力で卓球を広められたら嬉しいですし、僕たちもそれと一緒に成長していけたらなと思います。
■猪狩蒼弥
今回テレ東系卓球スペシャルサポーターを務めさせていただけることになり嬉しいです。
日本だけではなく、いろんな国から集まってくる大会のサポーターということなので、与えていただいた任務の大きさを感じながら、しっかりと盛り上げていけたらなと思いますし、自分自身もしっかり楽しめたらなと思っています。
■佐々木大光
スポーツのスペシャルサポーターを務める日がくるとは夢にも思っていなかったので、それが卓球という身近にあるスポーツということで本当に嬉しいです。
これからどんどんまた卓球の奥深さを知っていけたら嬉しいですし、自分たちの力が少しでも卓球の盛り上がりに繋がるように頑張りたいと思います。