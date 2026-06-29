美輪さんが店を訪れた際に座っていた縁側で思い出を語る松本さん

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　長崎出身の歌手で俳優の美輪明宏さんが９１歳で亡くなったと発表された２８日、長崎にゆかりのある人たちは、古里を思い、被爆者として平和を願った美輪さんを悼んだ。

　美輪さんがよく訪れた長崎市西小島の焼き餅店「老舗菊水　大徳寺」の松本久良子さん（８８）は「よく縁側に座り、長崎の街も変わったと話をされていた。ここにまた座ってくれたらよかったのに」と惜しんだ。

　２月に亡くなった夫の利治さんは、同じ佐古小（当時）に通い、店の前を鼻歌を歌いながら通学する美輪さんを見ていたという。１０代半ばに上京。デビューからしばらくして、店に姿を見せるようになった。松本さんは真っ白のスーツを着て階段を上る姿が印象に残っており、「昔ながらのこのお店をそのままにしておいてくださいね」と伝えられていたという。

　同じ長崎出身で共演したこともある歌手の前川清さん（７７）は、「ヨイトマケの唄」を聞いた時を振り返り、「流行歌ではなく、自分の生き様が歌に表れる別格の存在だった」と話す。「後にも先にもこんな存在はいない。寂しいが、同じ時代に活動し、すごいものを見させてもらった」としのんだ。

　映画監督の松村克弥さん（６３）は、原爆で倒壊した旧浦上天主堂のマリア像を題材にした映画「祈り―幻に長崎を想（おも）う刻（とき）」で、美輪さんに被爆マリア像の声役を務めてもらった。「世俗を超えた存在感が被爆マリア像の役にぴったりだった」と振り返る。「昭和のスター、被爆体験を語れる証言者として寂しさがある。美輪さんの思いを引き継ぎ、風化させてはいけない」と話した。

　長崎原爆被災者協議会会長の田中重光さん（８５）は「長崎の被爆者の先輩として尊敬していた。影響力のある被爆者が亡くなったことは残念」と惜しんだ。