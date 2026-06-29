長崎出身の歌手で俳優の美輪明宏さんが９１歳で亡くなったと発表された２８日、長崎にゆかりのある人たちは、古里を思い、被爆者として平和を願った美輪さんを悼んだ。

美輪さんがよく訪れた長崎市西小島の焼き餅店「老舗菊水 大徳寺」の松本久良子さん（８８）は「よく縁側に座り、長崎の街も変わったと話をされていた。ここにまた座ってくれたらよかったのに」と惜しんだ。

２月に亡くなった夫の利治さんは、同じ佐古小（当時）に通い、店の前を鼻歌を歌いながら通学する美輪さんを見ていたという。１０代半ばに上京。デビューからしばらくして、店に姿を見せるようになった。松本さんは真っ白のスーツを着て階段を上る姿が印象に残っており、「昔ながらのこのお店をそのままにしておいてくださいね」と伝えられていたという。

同じ長崎出身で共演したこともある歌手の前川清さん（７７）は、「ヨイトマケの唄」を聞いた時を振り返り、「流行歌ではなく、自分の生き様が歌に表れる別格の存在だった」と話す。「後にも先にもこんな存在はいない。寂しいが、同じ時代に活動し、すごいものを見させてもらった」としのんだ。

映画監督の松村克弥さん（６３）は、原爆で倒壊した旧浦上天主堂のマリア像を題材にした映画「祈り―幻に長崎を想（おも）う刻（とき）」で、美輪さんに被爆マリア像の声役を務めてもらった。「世俗を超えた存在感が被爆マリア像の役にぴったりだった」と振り返る。「昭和のスター、被爆体験を語れる証言者として寂しさがある。美輪さんの思いを引き継ぎ、風化させてはいけない」と話した。

長崎原爆被災者協議会会長の田中重光さん（８５）は「長崎の被爆者の先輩として尊敬していた。影響力のある被爆者が亡くなったことは残念」と惜しんだ。