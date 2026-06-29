◆米女子プロゴルフツアー メジャー第３戦 全米女子プロ選手権 最終日（２８日、ミネソタ州ヘーゼルティンナショナルＧＣ＝６７６０ヤード、パー７２）

１９位からスタートした畑岡奈紗（アビームコンサルティング）は４バーディー、１ボギーの７１で回り、通算４アンダーの１５位だった。最終１８番は５メートル近いパットをねじ込みバーディー。ガッツポーズで大会を締めた。

ホールアウト後のＵ―ＮＥＸＴのインタビューで「今日のベストスコアを出すつもりで行ったけど、なかなか序盤は難しかった。最後に決めてアンダーパーにできたことは大きかった」と振り返った。

悲願のメジャータイトルへ２位で決勝ラウンドに進んだが、３日目に７６とスコアを落とし１９位に後退した。「予選ラウンドも攻めのゴルフができた。唯一３日目だけが悔やまれるが、最後まで諦めずにプレーできた」と表情は明るかった。

次戦はメジャー第４戦のエビアン選手権（７月９〜１２日）になる。「調整できる時間は少ないけど、１か月の欧州遠征に向けてまたしっかりと調整していきたい。今年の欧州は暑いと聞いているので、しっかり水分補給をしながら、今までの最高成績（２０２３年の３位）を上回れるように頑張りたい」と力を込めた。