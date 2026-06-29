◇ナ・リーグ フィリーズ5-4メッツ（2026年6月28日 ニューヨーク）

フィリーズのカイル・シュワバー外野手（33）が28日（日本時間29日）、敵地でのメッツ戦で両リーグ単独トップ独走の30号をマークし、試合後に取材に応じた。

シュワバーは3-4の7回1死一塁で、千賀滉大投手が投じた96．5マイル（155キロ）の直球を右中間に運んだ。会心の逆転弾に思わずガッツポーズ。その後方では千賀が天を仰いだ。

シュワバーは千賀について「本当に多彩な球種をもっている。もちろんフォークが最大の武器だけど、スライダーも織り交ぜる。ストライクゾーンの周辺をうまく攻めてきて“これは見送る”“これは振る”の判断を打席で最後まで悩ませる」と振り返り、敬意を表した。そして30号がフェンスを越えたことに「いい気分だったよ。あれでリードも奪えたからね」と声を弾ませた。

一方で、フィリーズの本拠地で開催される球宴（7月14日、フィラデルフィア）の先発出場は逃した。DH部門では、大谷翔平（ドジャース）が、第1次ファン投票で両リーグ最多票数を獲得し、自動的に球宴出場を決めている。それについては「競争心はもちろんあるが、それは自分でコントロールできることではない。先発できたら最高だったけど、先発するのは本当に素晴らしい選手たち。今はとにかくチームに貢献する方法を見つけ続けたい」と続けた。