明日の『風、薫る』“りん”見上愛、“虎太郎”小林虎之介に悩みを打ち明ける
見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第14週「ウソと誠」（第67回）が6月30日に放送される。
【写真】病院にやってきた虎太郎（小林虎之介）『風、薫る』第67回より
本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時には戦い、激動の時代に新たな風を起こす。ヒロイン・一ノ瀬りんを見上、大家直美を上坂が演じる。
■第67回あらすじ
看護科の学生ヒデ（池田朱那）が辞めて落ち込むりん。直美も気にする中、仕事で病院にやってきた虎太郎（小林虎之介）にりんは悩みを打ち明ける。そんな中、院長の多田（筒井道隆）から呼び出される…。
連続テレビ小説『風、薫る』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。
【写真】病院にやってきた虎太郎（小林虎之介）『風、薫る』第67回より
本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時には戦い、激動の時代に新たな風を起こす。ヒロイン・一ノ瀬りんを見上、大家直美を上坂が演じる。
■第67回あらすじ
看護科の学生ヒデ（池田朱那）が辞めて落ち込むりん。直美も気にする中、仕事で病院にやってきた虎太郎（小林虎之介）にりんは悩みを打ち明ける。そんな中、院長の多田（筒井道隆）から呼び出される…。
連続テレビ小説『風、薫る』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。