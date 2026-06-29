◆米大リーグ パドレス２―４ドジャース（２８日、米カリフォルニア州サンディエゴ＝ペトコパーク）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２８日（日本時間２９日）、敵地・パドレス戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、３回に先制の左前適時打を放つなど４打数１安打１四球１得点。メジャー通算３００号まで残り３本としてから５試合足踏みとなるも、チームの連勝に貢献した。

パドレス先発はエース右腕キングだった。大谷は試合前の時点で通算１６打数７安打の打率４割３分８厘、３本塁打。今季もこの日まで２打数１安打１四球と相性のいい相手だった。初回先頭の第１打席は空振り三振に倒れたが、３回１死二塁の第２打席では先制の左前適時打。外角のボール球を巧みに打ち返すと、５回１死一塁の第３打席では四球を選んでチャンスメイク。フリーマンの押し出し四球、ベッツの２点適時打を演出していた。

試合後、ロバーツ監督は「大きなタイムリーだった。キングは本当にいい投手だし、先にリードを奪えたことは本当に大きかった」と称賛した。今月痛めた左膝の状態について質問が及ぶと「１００％ではないが、十分プレーできる状態」と説明した。

「投手・大谷」の次回登板は７月１日（同２日）の敵地・アスレチックス戦が予定されている。「今の予定では水曜日（１日）に登板することになっているが、もし何か違う状況になれば変更する。でも、現時点では彼自身も私たちも、水曜日に先発する予定でいるよ」と指揮官は明かした。