歌舞伎俳優・中村獅童の次男・中村夏幹（なつき）が、６歳の誕生日を迎えたことを報告した。

長男・中村陽喜（はるき）と夏幹の２人のインスタグラムが２９日までに更新され「本日６月２７日は、なっちゃんの６歳のお誕生日です！おめでとうー」と記し、獅童が夏幹を抱きかかえた親子ショットや兄弟で写ったショットがシェアされた。続けて、「赤ちゃんのころから、よく笑う明るいなっちゃん 独特な間とワードセンスで、場を和ませる才能があります」とつづり、幼少期の夏幹の写真などを公開。

「今日はパパが出張で不在のなか、陽喜プロデュースでお家お誕生日パーティ なっちゃんリクエストばかりの今日の食卓でした 人生山あり谷あり、色々なことがあると思うけど、どんなときも周りの方への感謝の気持ちを忘れずに、大きくなってくださいね ケンカもするけど、とても仲良しなハルナツ兄弟を末永く宜（よろ）しくお願いします」（原文ママ）と続けた。

この投稿には、「なっちゃんおめでとう 可愛い」「なっちゃん６歳のお誕生日おめでとう そのまますくすく育ってね」「秘蔵写真たくさんで最高です ありがとうございます」「なっちゃん、おめでとう。いつまでも今のままで、子供らしく…なんて、無理ですよね。成長がたのしみです」などのコメントが寄せられた。