マルキーニョス「日本は非常に才能豊かなチーム」 一発勝負の決勝トーナメントへ「細部が勝敗を分ける新たな戦いが始まります」
ブラジル代表は28日、FIFAワールドカップ2026 決勝トーナメント1回戦（ラウンド32）日本代表戦に向け、会場のヒューストン・スタジアムで公式会見を行った。
選手を代表して登壇したブラジル代表DFマルキーニョスは、負けたら敗退の決勝トーナメントに向けて「細部が勝敗を分ける新たな戦いが始まります。素晴らしいパフォーマンスをお見せできるよう、全力を尽くします」と意気込みを語った。
ブラジル視点で見れば、日本に敗れたのはわずか一回。その一回は昨年10月のキリンチャレンジカップで、2点リードから3点を奪われる展開だった。マルキーニョス自身は前回の日本戦を欠場しているが、「あの試合はいくつかの点を確認できるいい機会でした。当時と比べてチームとして、そしてここ最近の試合を通じて私たちは大きく進化し、成長しています」と自信を示す。「ここ数日、日本代表の分析を行ってきましたが、彼らは非常に才能豊かなチームです。明日の試合に向けて戦略も練ってきました。相手の強みを封じつつ、あらゆるチャンスを生かそうと考えています」と述べた。
選手を代表して登壇したブラジル代表DFマルキーニョスは、負けたら敗退の決勝トーナメントに向けて「細部が勝敗を分ける新たな戦いが始まります。素晴らしいパフォーマンスをお見せできるよう、全力を尽くします」と意気込みを語った。