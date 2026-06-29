◆米大リーグ メッツ４―５フィリーズ（２８日、米ニューヨーク州ニューヨーク＝シティフィールド）

メッツの千賀滉大投手（３３）が２７日（日本時間２９日）、本拠のフィリーズ戦で渡米後６０試合目で初めて中継ぎのマウンドに上がり、シュワバーに痛恨の逆転２ランを浴び５回を４安打２失点で７敗目（０勝）を喫した。防御率は９・０９となった。

地元放送局「ＳＮＹ」が試合後のインタビューを報じ、千賀は「（救援登板は）自分は慣れてないからこそゆっくり時間をもらいましたし、普段通りは入れた。（先発ローテ復帰には）前回のようなストライク、ボールがはっきりして、入らない状態なら戻れないし、そうではなくて（ゾーンで）勝負できる状態なら戻れると思っているし、自分自身の問題かなと思っています」と話した。

５回から３番手として登板した千賀は５回を３者凡退、６回無死二、三塁のピンチも抑えていたが、７回先頭のクロフォードに左前安打を浴びると１死、５回の対戦ではスライダーで空振り三振に仕留めていた本塁打トップのシュワバーに逆転の３０号２ランを浴びた。

フォークボールを４球続けカウント１―２と追い込んでいた５球目。９６・５マイル（約１５５・２キロ）の直球ををとらえられた。３７度と高く上がった打球速度１０８・３マイル（約１７４・３キロ）の一打は右中間に吸い込まれていった。飛距離は４０８フィート（約１２４・３メートル）だった。

千賀は開幕から調子が上がらず、腰椎の炎症により４月下旬に負傷者リスト入り。今月１６日に復帰したが、２試合続けて５回を持たずに降板。先発では０勝６敗、防御率１０・０８だった。